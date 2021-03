Veronika Ostrihoňová sa už rok a pol teší z dcéry Sáry, ktorú porodila svojmu manželovi Sajfovi. Pomaličky sa však vracia do pracovného kolotoča a odbehla si aj do talkšou Petra Marcina Neskoro večer. V tej okrem iného prezradila to, aký je Sajfa otec a prečo sa doma zo zábavného a vtipného moderátora stáva morózny starý dedo. Jej slová vás zaručene pobavia, rovnako ako relácia Neskoro večer, na ktorú sa môžete tešiť už v sobotu o 22.05 na Jednotke.