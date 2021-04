Nový projekt turizmu ponúkne to, čo by mnohým Slovákom ani nenapadlo: Využili by ste na kempovanie takéto miesta?

S nápadom, ako inovatívne tráviť voľný čas a dovolenky počas pandémie nového koronavírusu, prichádza projekt Humnokemp.sk.

Záujemcom chce ponúkať na kempovanie či stanovanie humná, záhrady, vinice, les, lúku či sad, ktoré pre takéto využitie ponúknu ľudia, ktorí ich vlastnia. "Humnokemp.sk je služba, cez ktorú záujemcovia nájdu najkrajšie miesta na kempovanie a stanovanie, miesto si rezervujú, zaplatia a cestujú. Majiteľ pozemku dostáva každý mesiac vyplatenú sumu, zaplatenú kempermi a môže tak zarábať svojím pozemkom," uviedol ešte v marci pre TASR spoluzakladateľ projektu Norbert Maur.

Autori projektu predpokladajú, že tento rok, ale aj v rokoch nasledujúcich, porastie záujem o dovolenky na Slovensku. "Hostia si môžu vybrať pozemok na kempovanie podľa svojich predstáv, rezervovať, zaplatiť a hneď cestovať na vybrané miesto. Majitelia si určujú pravidlá na svojich pozemkoch, koľko ľudí tam môže naraz kempovať, ale aj kedy je pozemok voľný na kempovanie," dopĺňa Maur.

Organizátori zhromažďujú údaje o ľuďoch, ktorí sú ochotní túto službu poskytovať. "Postup je jednoduchý, stačí sa registrovať na stránke humnokemp.sk a náš tím sa s poskytovateľom skontaktuje," priblížil Maur. Ako dodal, výhodou hosťovania kemperov je, že sú zvyknutí na rozličné miesta a nie sú nároční na vybavenie. To si vo väčšine prípadov nosia so sebou. "Karavanisti dokonca majú so sebou aj celé vybavenie kuchyne a toalety," pripomenul.