Netradičný prelet okolo našej krajiny: Lietadlá zo Senice opísali hranice Slovenska behom pár hodín!

Ultraľahké lietadlá zo Senice v rámci netradičnej výpravy, počas ktorej vo vzduchu opísali bez medzipristátia hranice Slovenska, preleteli 1200 kilometrov s priemernou rýchlosťou 270 kilometrov za hodinu.

Štyri lietadlá Shark vyrobené na Slovensku leteli spoločne podľa naplánovanej trasy. "Začali smerom do Bratislavy, ponad hranice s Maďarskom a cez východné Slovensko. Odtiaľ pokračovali popri Poľsku, ponad Tatry a pozdĺž českých hraníc sa vrátili domov do Senice. Po pristátí mali lietadlá v nádrži ešte 60 litrov benzínu, s ktorým by mohli letieť ďalšie dve a pol hodiny," TASR o tom informovala Lucia Pekárová zo spoločnosti Shark.aero.

Ako doplnila, veľký dolet a vysokú rýchlosť sa lietadlu darí dosiahnuť vďaka jeho aerodynamickému tvaru. "Prelet okolo Slovenska bol zrealizovaný v súvislosti s dosiahnutím významného míľnika, ktorým bolo dokončenie lietadla s výrobným číslom 100," doplnila Pekárová.