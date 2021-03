Nechce sa len ticho prizerať: Prezidentka navrhla opatrenia, ktoré by mohli pomôcť ženám v čase krízy

Zvýšenie SOS príspevku pre ľudí najviac ohrozených chudobou, zavedenie príspevku na dieťa počas covidovej krízy či zvýšenie pandemického ošetrovného na dieťa na sto percent čistej mzdy.

To sú niektoré z opatrení, ktoré by podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej mohli pomôcť ženám na Slovensku počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedla to v pondelok po diskusii s 11 ženami z profesijných a mimovládnych organizácií a politického života, ktorú zorganizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

"Ženy na Slovensku sú naozaj v prvej línii, či už sú to matky v domácnostiach, matky-samoživiteľky, ktorých postavenie je obzvlášť sťažené, ženy, ktoré prezentujú rôzne profesie, ktoré sú v prvej línii, v zdravotníctve, sociálnych službách. Zhruba 80 percent zamestnancov v prvých líniách sú práve ženy," upozornila prezidentka. Poukázala tiež na to, že množstvo žien prišlo o zamestnanie. Stúpol aj počet prípadov domáceho násilia. Pri okrúhlom stole chcela spojiť ženy, ktoré majú kompetencie pomôcť, a tie, ktoré sú počas krízy v teréne.

V rámci prezentovaných opatrení navrhla tiež prezidentka, aby schémy pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR neboli podmienené, napríklad podlžnosťami voči štátnemu rozpočtu. Spolu so svojimi hostkami sa zhodla tiež na podpore filozofie, aby sa školy otvárali ako prvé a zatvárali ako posledné. Ako poznamenala, množstvo žien je závislých od toho, či môžu dieťa do školy alebo škôlky dať.

Pri povolaniach v zdravotníctve či sociálnych službách by mali podľa prezidentky kompetentní už teraz vyslať "jasný signál stabilizácie". Ako zdôvodnila, množstvo zamestnancov v týchto oblastiach avizuje, že po pandémii vo svojom povolaní skončí alebo odíde za lepšou finančnou ponukou do zahraničia. "Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby sa tieto povolania zatraktívnili, či už z finančného alebo z hľadiska technického vybavenia," podotkla.

Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili europoslankyne Monika Beňová a Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyne NR SR Jana Bittó Cigániková, Petra Krištúfková, Jarmila Vaňová a Jana Žitňanská, ďalej riaditeľka Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzana Havírová, Katarína Farkašová z Aliancie žien Slovenska, Mária Kovaľová z Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, Iveta Lazorová zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Eva Marková z občianskeho združenia Jednorodič.