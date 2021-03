Najpikantnejší rozhovor Harryho a Meghan: Slová o samovražde a drsná pravda o Kate

Meghan Markle (39) poskytla spoločne so svojím manželom princom Harrym (36) rozhovor moderátorke Oprah Winfrey na americkej televíznej stanici CBS. Prinášame kľúčové citáty z rozhovoru, ktoré vybrala agentúra Reuters.

O tom, že syn Archie nie je princ a nedostane titul:

"Nechceli, aby bol princ alebo princezná - vtedy sme ešte nevedeli, čo to bude. Povedali, že nedostane ochranu."

"V tých mesiacoch, kedy som bola tehotná ... sme neustále viedli rozhovory na tému nedostane ochranku, nedostane titul, a tiež sa objavili obavy a rozhovory o tom, ako tmavú pleť môže mať, keď sa narodí."

Meghan odmietla vymenovať osobu, ktorá tieto obavy vyslovila. "Myslím, že by im to veľmi uškodilo. Mne o tom povedal Harry, že sa s ním rodina o týchto veciach bavila." Harry v odpovedi ohľadom tejto záležitosti povedal: "O tom rozhovore to nemienim nikdy šíriť. Ale vtedy to bolo trápne. Bol som trochu šokovaný."

"Hneď na začiatku, keď povedali, že (Meghan) nedostane ochranu, keď moji príbuzní naznačovali, že pokračuje v hereckej kariére a nie je dosť peňazí, aby sme jej platili ochranku, a podobné veci - už vtedy, ešte než sme sa vôbec vzali, tu boli zjavné známky toho, že to bude naozaj ťažké."

Meghan o myšlienkach na samovraždu:

"Už som nechcela ďalej žiť. Bola to veľmi jasná, skutočná a desivá neustála myšlienka. A pamätám si, ako ma (Harry) len držal v náručí."

"Obrátila som sa na predstaviteľa (kráľovskej) inštitúcie a povedala som im, že potrebujem ísť niekam, kde mi pomôžu ... a bolo mi povedané, že nemôžem, pretože by to pre inštitúciu nebolo dobré."

"Pamätám si na tento rozhovor, ako by to bolo včera, pretože povedali, súcitíme s vami, pretože vidíme, aké je to zlé, ale nemôžeme urobiť nič, aby sme vás ochránili, pretože nie ste plateným zamestnancom inštitúcie."

"Posielala som e-maily a žobronila o pomoc. Veľmi konkrétne som písala, že sa bojím o svoj duševný stav." Na otázku, či uvažovala o tom, že si ublíži, alebo či mala počas tehotenstva samovražedné myšlienky, povedala: "Áno. Bolo to veľmi jasné ... a veľmi desivé."