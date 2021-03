Veľký deň pre Mareka Hamšíka? Göteborg nedočkavo čaká na lekársku prehliadku a podpis zmluvy!

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík by mal v pondelok podpísať zmluvu s IFK Göteborg. V nedeľu o tom informoval portál švédskeho periodika Sportbladet s odvolaním sa na svoje zdroje.

Podľa Sportbladetu mal Hamšík priletieť do Göteborgu v nedeľu, v pondelok ho čaká lekárska prehliadka a potom podpis zmluvy.Predstavitelia IFK zatiaľ špekulácie o príchode 33-ročného stredopoliara nechceli oficiálne komentovať.Hamšík bol doteraz hráč čínskeho PFC Ta-lien, s ktorým však už rozviazal spoluprácu.Hamšík rokoval aj o prestupe do Slovana Bratislava, no so slovenským majstrom sa nedohodol na podmienkach zmluvy.