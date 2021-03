Psychológ zo šou Svadba na prvý pohľad: Toto ma na vzťahoch zaráža, je to začiatok konca

Žije vo svojom svete. Psychológ Aleš Bednařík nesleduje televíziu a nepočúva rádio, avšak sám sa v nich často objavuje ako hosť. Nesleduje ani sociálne médiá, no je aktívny bloger. Ako priznal, o šou Svadba na prvý pohľad, ktorá u nás vlani vzbudila veľký ohlas, vôbec netušil. A v druhej sérii ho v nej uvidíte ako nového psychológa.

Predošlá séria bizarnej zoznamky Svadba na prvý pohľad u nás vzbudila veľký ohlas a kontroverziu. Do akej miery ste ju zachytili vy ako divák?

Nuž, keďže ja televízne vysielanie nesledujem vyše desiatich rokov, tak som naozaj vôbec netušil o čo ide. Až keď mi volala Oľga Záblacká, či by som sa do Svadby nezapojil ako jeden z expertov. Následne mi poslala prístup k prvému dielu, aby som si ho pozrel a rozhodol sa, či chcem byť súčasťou druhej série. Pozrel som si ho a na moje vlastné prekvapenie ma to tak chytilo, že som k sledovaniu zavolal aj manželku a potom sme celú sériu s napätím spolu zhltli. A vôbec to nie je bizarná zoznamka. Len možno posledných 100 rokov si muži a ženy slobodne vyberajú svojich partnerov. Dohody medzi rodičmi manželov a iné organizované spôsoby vytvárania manželstiev boli tisícročia normou. To len niekoľko posledných generácií si môžeme vybrať za partnera koho len chceme – dokonca aj mimo svoju sociálnu skupinu, mimo náboženskú komunitu, niekoho z inej krajiny, národnosti či rasy. Predtým bolo veľmi výnimočné, že si žena vzala muža, ktorého milovala.

Ako hodnotíte páry, ktoré ste pomohli pre šou zostaviť? Ako sa pobili o svoje šťastie?

Keď sme páry zostavovali, bol som často nadšený. Jasné, že sme mali všetci svojich favoritov a dopredu sme sa s napätím tešili, ako páry zareagujú, keď sa uvidia na svadbe. A potom bolo napínavé vidieť, ako sa ich vzťah rozvíja. Zažijeme všeličo turbulentné aj neuveriteľne romantické. O svoje šťastie sa usilovali rôznymi spôsobmi – niekedy s trpezlivou snahou a inokedy sa budeme chytať za hlavu, lebo by sme sami reagovali inak. Ale to je život.

S kým ste to mali v Svadbe na prvý pohľad vo všeobecnosti ťažšie? So ženami alebo s mužmi?

Spôsob, akým muži a ženy pristupujú k životu v páre, sa v niektorých základných veciach líši a to spôsobuje aj mnoho konfliktov. Zdrojom konfliktov pri našich pároch však nebolo to, že by sa nepoznali a boli od seba príliš odlišní, ale dve iné veci. Po prvé - obe strany mali vysoké očakávania, ako by mal vyzerať a aký by mal byť ten vyvolený pred oltárom. A po druhé, čo ma najviac prekvapovalo, bolo, ako boli neochotní od svojich romantických očakávaní ustúpiť. Skrátka, tá predstava, ktorú vidíme všade vo filmoch, literatúre a v médiách, že niekde na nás čaká naša dokonalá polovička, ktorá nás konečne doplní a potom budeme šťastní, tá ničí dobré fungovanie partnerských vzťahov.