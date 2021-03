Toto leto môže byť horšie ako minulé! Neblahá predpoveď epidemiológa Prymulu o pandémii

Po minuloročnej prvej vlne pandémie koronavírusu prišlo leto 2020, ktoré prinieslo obrovskú úľavu.

Čísla nakazených klesali a naši bratia Česi dokonca na Karlovom moste v Prahe usporiadali hody na oslavu konca pandémie. Že sa tešili predčasne, je dnes každému jasné. V čase tretej vlny pandémie, ktorá sa nesie v znamení agresívnych mutácii koronavírusu, mnohí opäť túžobne vyhliadajú teplejšie mesiace. Prinesú však naozaj zlepšenie situácie?

Roman Prymula, epidemiológ a bývalý český minister zdravotníctva, vyslovil, čo sa bude čítať len ťažko. ,,Klimatické podmienky ukazovali, že v letných mesiacoch intenzita šírenie klesla asi o štyridsať percent. Keby sme to spriemerovali s ohľadom na britskú, juhoafrickú a ďalšie mutácie, tak by sa tento efekt de facto zrušil. Mutácia má plusový efekt, letná sezóna mínusový, to by znamenalo, že by sa vírus šíril podobne ako tomu bolo v prvej vlne," povedal pre Lidovky.cz.

Za všetko teda môžu mutácie koronavírusu. Čo predpovedá exminister v najbližšom období? ,,Platí, že šírenie bude rýchlejšie, než bolo v prvej vlne, a zásadne rýchlejšie, než bolo v letných mesiacoch, a s tým sa musí počítať. Je to signál, že opatrenia, ktoré predtým boli účinné, už v tejto podobe účinné byť nemusia," myslí si Prymula. Do hry však vstúpi aj očkovanie, všetko bude závisieť od dostupnosti vakcín a rýchlosti ich aplikovania ľuďom.