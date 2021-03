Vypätá situácia v Brezovej pod Bradlom: Mestu už rok chýba obvodný detský lekár, problém rieši samospráva

V meste Brezová pod Bradlom už takmer rok chýba obvodný lekár pre deti a dorast. Samospráva sa snaží situáciu riešiť a záujemcom o uvoľnený obvod ponúka ubytovanie aj priestory v mestskom zdravotnom stredisku.

"Mrzí nás, že mesto prišlo o detskú lekárku. I keď to nepatrí do kompetencie samosprávy, robíme všetky kroky, ktoré sa urobiť dajú. Máme rokovania s lekármi, ako aj s predsedom samosprávneho kraja," uviedol primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran. Pediatrov je však nedostatok v rámci celého regiónu. "Všeobecní lekári pre deti a dorast nám ubúdajú a je veľký problém nahradiť ich mladými, ktorí by mali záujem prevádzkovať neštátnu ambulanciu," informovala vedúca oddelenia zdravotníctva a sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja Elena Štefíková.

Mesto ponúka lekárovi ubytovanie aj bezplatný prenájom priestorov ambulancie. Napriek tomu zostáva aj po roku miesto obvodného lekára pre deti a dorast neobsadené. Obyvatelia sa preto rozhodli spísať petíciu. "Aj touto formou sa obraciame na Ministerstvo zdravotníctva SR, respektíve iné štátne orgány, a žiadame ich o systémové riešenie, aby sme dokázali pomôcť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast v meste," doplnil iniciátor petície a prednosta Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom Ján Michálek.

Na problém nedávno poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Zo zistení NKÚ vyplýva, že priemerný vek pediatrov na Slovensku je 62 rokov. "Úrad upozorňuje nielen rezort zdravotníctva, ale aj vládu či poslancov parlamentu, že v krátkej budúcnosti môže byť ohrozená dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a deti," informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.