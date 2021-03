Gabriel s priateľkou dostali spolubývajúceho ako z pekla: Majú strach ísť čo i len na záchod!

Je to vôbec možné? Gabriel chcel len pre seba a svoju priateľku dôstojné bývanie, no ocitli sa v úplnom pekle.

Ako píše Mirror, zaľúbená dvojica sa nasťahovala do štvorizbového domu v britskom Hulle. Gabriel Branzei (31) a Miu Lonela sa však ocitli v tej najhoršej nočnej more. O priestory sa delili s ďalším spolubývajúcim, no ten by sa dal prirovnať rovno k diablovi. 31-ročný muž otvorene priznal, že s priateľkou žijú v totálnom strachu.

Majú obavy opustiť svoju izbu, pretože keď sa dotyčnému mužovi niečo nepáči, nemá problém na nich zaútočiť, hádzať nábytok a trieskať dverami. Je schopný im napľuť im do tváre alebo udrieť ich golfovou palicou. "Jeden z nájomníkov domu na mňa doslova zaútočil päsťami a spôsobil mi otras mozgu," uviedol Gabriel. "Bol zatknutý a v ten istý deň bol prepustený," dodal.

Útoky však ani po zásahu polície nepoľavili, práve naopak. "Ak sa mu niečo nepáči, jednoducho si vezme golfovú palicu," povedal Branzei. Kvôli zraneniam, ktoré mu spôsobil, stále musí chodiť k svojmu všeobecnému lekárovi. K danému incidentu došlo 1. marca, kedy medzi Branzeim a druhým nájomníkom došlo k hádke. Prípadom sa zaoberala aj polícia, no páchateľ bol ešte v ten deň prepustený. Gabriel však utrpel vážne zranenia - jeho hlava je samá modrina, má hrčky a v noci dokáže ledva spať. Rovnako vystresovaná je tiež partnerka Miu. Aj na ňu už dotyčný vandal zdvihol ruku.

"Žijem v emočnom strachu a strese, nezvládam to. Nemôžem sa sprchovať bez toho, aby som si so sebou nevzal telefón," uviedol Gabriel. Mobil so sebou nosí prakticky všade, aby si všetko nahrával. "Som v neustálom strese a trasiem sa. Nie som to len ja, kto žije s týmto stresom a zastrašujúcim správaním, ale rovnako moja partnerka," dodal. Branzei žije v Hulle päť rokov, doteraz nemal s bývaním žiadne problémy. Avšak teraz sa ocitol v úplnom pekle a má strach vyjsť z izby čo i len na záchod.