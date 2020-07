Krásnu turistku († 20) v hosteli sexuálne obťažoval spolubývajúci: Hororový koniec zachytila kamera

Mia Ayliffe-Chung bola v auguste 2016 na konci svojej ročnej cesty okolo sveta, ubytovala sa v hosteli austrálskom Queenslande. Privyrábala si ako čašníčka.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Krásku dali na izbu s francúzskym turistom Smailom Ayadom (29). ,,Pamätám si, že Mia hovorila, že v izbe má chlapíka, ktorá sa k nej snaží dostať, dotýka sa jej a má nevhodné narážky,“ povedal svedok pre The Gold Coast Bulletin. ,,Podľa Mie hovoril , že chce aby bola jeho frajerka a že s ňou chce mať sex.“ Ayad Miu prenasledoval, hovoril o nej ako svojej manželke a pred ostatnými turistami si neodpustil sexuálne narážky.

O 23. hodine kamera v hosteli zachytila, ako Ayad vytiahol Miu na balkón a podrezal jej hrdlo. Potom ju priľahol, zatiaľ čo sa bránila ranám nožom. Nasledoval šialený výjav, Ayad skočil z balkóna hlavou napred ,,akoby chcel lietať“, opísal počas súdu koroner Nerida Wilson. Skok prežil a vrátil sa do hostela, kde sa Miu snažili oživovať jej kamarát Thomas Jackson a ďalší turista Daniel Richards. Ayad všetkých napadol nožom. Mia zomrela priamo v hosteli po bodnej rane do srdca. Zomrel aj Thomas, ktorý sa ju snažil zachrániť. Utŕžil bodné rany do hlavy, do oka, krku a hrude. Jeho život vyhasol po 6 dňoch v nemocnici.

,,Užívali si skvelý čas svojho života a bezstarostné cestovanie, keď v tom boli zabití,“ zhrnul koroner. Prežil len Brit Daniel, a portál Mirror pripomína, že ho za hrdinstvo vyznamenal princ William v roku 2018. Vyznamenanie dostal posmrtne aj Thomas, vyzdvihla ho jeho rodina. Ayada vyhlásili za duševne chorého a ostáva v austrálskom ústave, očakáva sa však jeho prevoz do Francúzska. Bol obvinený z vraždy, ale proces sa pre jeho duševnú nespôsobilosť nekonal.