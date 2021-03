Nurmagomedov o priateľstve s Ronaldom: Tohto sa bojí futbalová superhviezda

Spája ich priateľstvo! Ruský šampión UFC v ľahkej váhe Khabib Nurmagomedov (32) prehovoril o vzťahu k futbalovej superhviezde a hráčovi Juventusu Turín Cristianovi Ronaldovi (36).

Športové hviezdy sú dobrými kamarátmi, čo potvrdil Rus Nurmagomedov. "Rozprávame sa spolu často, takmer každý deň. Keď sme sa stretli osobne,prezradil Nurmagomedov, ktorému Ronaldo tiež zveril svoje obavy.

"Keď bol Cristiano dieťa, mohol len snívať o tom, že raz bude mať obyčajné topánky. Jeho syn (Cristino Jr.) má všetko. Preto sa obáva, že nebude mať rovnakú chuť a vôlu ako mal on. Keď totiž máte všetko, je ťažké nájsť správnu motiváciu. Keď mi to rozprával, bol som prekvapený, ale veľmi rád som si ho vypočul. Uvedomil som si, že je to človek, ktorý sa neuspokojí s jedným, dvoma alebo tromi titulmi," rozprával v relácii ruského youtubera KraSavu Khabib, podľa ktorého bude Ronaldo na vrcholovej úrovni hrať ešte niekoľko rokov. „Nedávno získal svoj 30. titul, je najlepším strelcom vôbec. Myslím si, že tam bude ešte dve alebo tri sezóny,“ dodal.