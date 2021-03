Experti odobrili električku pred SND! Ministerstvo kultúry žiada viac podkladov

Električka vedúca popred novú budovu Slovenského národného divadla na Pribinovej rozdelila verejnosť, ale aj kompetentných na dva tábory. Ministerstvo kultúry ako vlastník pozemku a mesto sa totiž stále nedohodli na plánovanej trase.

Magistrát chce, aby viedla práve cez Pribinovu ulicu a popred divadlo. Rezort kultúry sa obáva, že sa môže narušiť chod divadla. Mesto preto zriadilo skupinu medzinárodných expertov. Tí mali zistiť, či je možné pred divadlom stavať a či električka neovplyvní jeho prevádzku.

Potreba centrálne prepojiť električky súvisí aj s rastúcim počtom obyvateľov či výstavbou nových developerských projektov. Očakáva sa, že v oblasti nového centra sa bude o pár rokov pohybovať až 200-tisíc ľudí. Mesto pôvodne počítalo s trasou cez Pribinovu ulicu a SND. To sa však nepozdávalo vlastníkovi pozemkov - ministerstvu kultúry. Obávalo sa totiž hluku a vibrácií z električiek, ktoré môžu negatívne vplývať na chod divadla.

Rezort preto navrhol trasu cez ulice Dostojevského rad, Landererova, Čulenova a Pribinova. Táto možnosť sa podľa mesta nedá zrealizovať, prišlo teda s kompromisnou trasou, ktorá by divadlo obišla. Ani túto alternatívu však rezort neschválil. „5 zo 6 variantov bolo nerealizovateľných z dôvodu zásadných technických prekážok, pozemkových vzťahov a výrazných negatívnych dopadov na dopravu,“ prezradil primátor Matúš Vallo.

Čo hovoria experti?

Mesto preto ešte v októbri 2020 zriadilo skupinu našich i zahraničných expertov, ktorí by sa k výstavbe vyjadrili. „Nezávislí odborníci spoločným prehlásením teraz potvrdili, že existujú riešenia, ktoré by mali umožniť prevádzku električkovej trate spôsobom, ktorý hlukom alebo vibráciami neohrozí prevádzku divadla,“ informovala hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že do skupiny nominoval odborníkov aj rezort kultúry a SND.

Experti však vo vyhlásení odporúčajú vykonať mestu 13 opatrení, medzi nimi aj štúdiu uskutočniteľnosti. Až tá podľa nich určí, či je technicky možné vybudovať trať bez negatívneho vplyvu na divadlo. S výsledkami už oboznámili aj ministerstvo, ktorému však iba vyhlásenie expertov nestačí.

„Po roku sme vlastne na začiatku. Keďže stále nemáme statické posúdenie, či garáže SND pod zamýšľanou traťou vôbec udržia električku a aký vplyv by mala prevádzka električky z pohľadu akustiky a vibrácií. MK SR nemá na základe čoho prijať akékoľvek rozhodnutie v tejto veci,“ informoval rezort s tým, že si od mesta vyžiadal potrebné podklady a až potom bude môcť prijať stanovisko.

S električkou nesúhlasí viac ako 30 osobností z verejného a spoločenského života. Pod výzvu za zachovanie súčasnej pešej zóny sa podpísali herci ako Milan Kňažko, Martin Huba, Dušan Jamrich či architekti Peter Žalman, Ján Bahna a Peter Bauer. Iniciatíva Stojíme pri kultúre považuje vyhlásenia magistrátu za predčasné, keďže žiadne konkrétne štúdie a analýzy doteraz neboli zrealizované. „Napriek tomu, že takéto merania a analýzy vykonané neboli, nezávislá skupina expertov vyhlasuje, že električková trať sa dá stavať a prevádzkovať bez výrazného vplyvu na divadlo,“prezradili Stanislav Krajči a Nina Vidovencová.

Výhody trasy po Pribinovej podľa mesta