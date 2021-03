Herci z relácie Pumpa v šoku: Prepad a lupič so zbraňou!

Tak toto nečakali. Herci politicko-satirickej relácie RTVS Pumpa ostanú ako obarení.

Ani Kubovčík (40), Vokoun (65) a Heriban (40) netušili, že práve na ich pumpu zavíta zlodej a bude na nich mieriť zbraňou. Otázne však je, ako trojica kamarátov zareaguje a celú situáciu vyrieši.

„Hore ruky, lebo strelím!“ tak budú znieť slová zlodeja, ktorý zaútočí na Pumpu. „Tam nabehni do Národnej rady Slovenska, tam to bude fór,“ odpovedá seriálový taxikár Dano. Avšak len čo sa otočí a zistí, že na neho skutočne niekto mieri zbraňou, v momente zdvihne ruky nad hlavu. Ako to celé vyriešia, sa dozviete v ďalšej časti už dnes večer.