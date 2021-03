Otec zomrel len 6 týždňov po odhalení rakoviny: Dojímavá prosba na kamaráta krátko pred smrťou

Štvorčlenná rodinka si žila pokojný život plný lásky, ktorý narušila nemilosrdná diagnóza.

Ako uvádza portál The Sun, muž menom Andrew Westwood začal počas Vianoc cítiť nepríjemné bolesti žalúdka, ktoré mu ani po pár dňoch neprechádzali. Rozhodol sa preto navštíviť nemocnicu, kde podstúpil veľké množstvo rôznych vyšetrení. 8. januára sa konečne dozvedel, čo môže za jeho pretrvávajúce bolesti - diagnostikovali mu rakovinu hrubého čreva a pečene. Lekári mu najskôr dávali veľkú nádej a tvrdili mu, že sa dá vyliečiť, ale ďalšie testy potvrdili presný opak.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jeho zdravotný stav sa po odhalení ochorenia dokonca rapídne zhoršil. 42-ročnému mužovi ponúkli v nemocnici možnosť paliatívnej chemoterapie, ale keďže kvôli pandemickej situácii by ho nikto z blízkych nemohol navštíviť, rozhodol sa radšej stráviť každú chvíľku so svojou milovanou rodinou. Nasťahoval sa aj s manželkou a dvoma dcérkami do domu svojich rodičov. Aj napriek tomu, že mu dávali dva až štyri mesiace života, zo sveta odišiel o dosť skôr.

Rodina sa s ním naposledy rozlúčila 17. februára, teda len šesť týždňov po stanovení nemilosrdnej diagnózy, pričom ešte pred Vianocami bol úplne v poriadku. Pred smrťou stihol ale Andrew spraviť jednu zásadnú vec. „Požiadal svojho najlepšieho priateľa, aby sa postaral o jeho manželku a deti,“ prezradila jeho sestra Alison. Malej 7-ročnej Grace a 10-ročnej Hope zostala už len ich mama Lauren. Rodina zosnulého Andrewa sa však snaží 38-ročnej mame dvoch detí pomôcť zo všetkých ich síl.

Rozbehli finančnú zbierku, ktorá má predovšetkým zabezpečiť dobrú budúcnosť pre malé dievčatká, ktoré boli pre Andrewa vždy na prvom mieste a absolútnou prioritou. „Chceme urobiť všetko, čo je v našich rukách, aby sme ich podporili v budúcnosti a ukázali im, koľko lásky je okolo nich kvôli ich ockovi,“ vysvetlila Alison. „Prežívajú ťažké obdobie a ešte toho veľa príde a čokoľvek, čo by pomohlo vrátiť svetlo späť do ich životov, by bolo neuveriteľnou poctou a podporou,“ dodala.