Mimoriadne tragický osud krásnej rodiny: Zákerná choroba vezme deťom mamu a ocka!

Rakovina si nevyberá medzi mladšími či staršími, len všetko ničí.

Na dvere zaklopala aj mladej britsko-austrálskej rodine. Manželom Adamovi (38) a Caitlin (39) Graveley v rozmedzí troch mesiacov zistili rakovinu v poslednom štádiu. Teraz bojujú o čas so svojimi malými dcérkami.

Nikdy ich neuvidia dospievať. Otec nebude od dcér odháňať potenciálnych nápadníkov, mama si na ich svadbe slzami nerozmaže mejkap. Thea (2) a Fearn (4 mesiace) si budú rodičov pamätať iba vďaka fotografiám.

Caitlin druhú dcérku porodila ešte v októbri 2020. Pre neutíchajúcu bolesť brucha šla v novembri do nemocnice, kde podstúpila kolonoskopiu. Výsledkom bola rakovina hrubého čreva vo štvrtom štádiu, ktorá napadla aj pečeň. Masívny nádor v nej rástol rok a pol, pričom bolesť mohlo prekryť práve jej tehotenstvo. O tri mesiace neskôr sa zopakoval zdrvujúci scenár. Adam chorobu prežíval so svojou manželkou. Bol v strese, no iné príznaky nepociťoval.

Až bolesť v boku, ktorú pripisovali slepému črevu, sa preukázala ako nádory na pankrease a pečeni. Rovnako ako pri Caitlin, aj u neho rakovina pokročila do konečného štádia. Manželia teraz spoločne podstupujú agresívnu liečbu. Oporu našli nielen u samých seba či svojej rodiny a známych. Pomoci sa im dostáva aj od úplne neznámych ľudí, ktorim finančne prispievajú na potrebné výdavky.