Veľký krok k postupu na majstrovstvá Európy: Slováci sa tešia z prvej výhry v skupine

Slovenská futsalová reprezentácia zdolala Grécko 6:0 vo štvrtkovom stretnutí kvalifikácie ME 2022 v Bratislave a pripísala si prvú výhru v 3. skupine. Tromi gólmi sa zaskvel Gabriel Rick.

Po troch vystúpeniach majú zverenci trénera Mariána Berkyho na konte štyri body rovnako ako Moldavsko, s ktorým v úvodnom meraní síl remizovali 4:4 a je ich hlavným súperom v boji o postup. Výrazne si však vylepšili skóre a patrí im druhá priečka v tabuľke.

Slovákov teraz čaká o tri dni odveta s Gréckom v Aténach. Ôsmeho apríla privítajú v Leviciach Azerbajdžan a boje v skupine uzavrú o päť dní neskôr v Moldavsku.

Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára - 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých priečok odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť. Slovensko ešte na MS a ME neštartovalo.



kvalifikácia ME 2022 - 3. skupina:

Bratislava

SLOVENSKO - Grécko 6:0 (2:0)

Góly: 14., 27. a 30. Rick, 17. Doša. 22. Zaťovič, 34. Směřička. ŽK: Delaportas (Grécko). Rozhodovali: Tamulynas, Pomeckis (obaja Lit.) a Budáč (SR), bez divákov.

zostava SR: Karpiak - Rick, Kozár, Zaťovič, Drahovský (Oberman - Rafaj, Serbin, Směřička, Zdráhal, Kyjovský, Doša, Ševčík, Turek)

Marián Berky, tréner SR /zdroj: RTVS/: "Po zlom vstupe do kvalifikačného cyklu sme sa potrebovali vrátiť do hry. Zo začiatku bolo vidno, že hráči mali zviazané nohy a rešpekt pred súperom. Každá chybička nás mohla stáť body v kvalifikácii. Všetci hráči si však odviedli svoju prácu v ofenzíve i v defenzíve. Vyhrať 6:0 v tejto skupine je veľmi dobrý výsledok. Skóre môže rozhodovať, veď Moldavsko i Azerbajdžan dali Grékom iba tri góly."