Klopp a Solskjaer si dupli: Hráčov do repre nepustíme

Tréneri anglických futbalových klubov FC Liverpool a Manchester United sú rozhodnutí neuvoľniť svojich hráčov v druhej polovici marca pre potreby národných tímov v prípade, ak futbalistom bude hroziť pri návrate do Anglicka karanténa spojená s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Aktuálne vo Veľkej Británii platí nariadenie, že osoby z rizikových krajín musia po prílete podstúpiť desaťdňovú karanténu vo vybraných hoteloch. Agentúra AP pripomenula, že v súvislosti s FC Liverpool sa to týka najmä hráčov z Portugalska a najmä Brazílie. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) klubom umožnila pristúpiť k takému kroku.

"Myslím si, že aj v ďalších kluboch majú rovnaký názor. Nemôžeme pustiť chlapcov a potom čeliť ich dlhšej absencii spôsobenej karanténou. Je to skrátka nemožné," uviedol nemecký kouč Jürgen Klopp z FC Liverpool. Ten by mohol prísť napríklad o Alissona Beckera, Roberta Firmina, Fabinha či Dioga Jotu. "Chápem potreby národných asociácií, no v tejto chvíli nie je možné uspokojiť každého. Musíme teda pripomenúť, že hráči sú platený klubmi, takže to je v tomto okamihu priorita," dodal Klopp. Priznal, že definitívny verdikt v klube urobia až v poslednom možnom okamihu.

Uvoľňovanie hráčov pre potreby národných tímov a potom ich dlhšia absencia v kluboch nedáva zmysel ani nórskemu kormidelníkovi Olemu Gunnarovi Solskjaerovi z Manchestru United. Ten by mohol prísť napríklad o Bruna Fernandesa či Edinsona Cavaniho. "Situáciu budeme v najbližších dňoch riešiť, no aktuálne nemá zmysel, aby viacerí naši hráči niekam cestovali," poznamenal Solskjaer.