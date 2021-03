Uznávaný lekár Török opísal skúsenosti s ivermektínom v Košiciach: Ohúri vás, čo liek dokázal za týždeň

Ako to s ním naozaj je? V posledných týždňoch sa v súvislosti s liečbou koronavírusu skloňuje najmä liek ivermektín.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Uznávaný anestéziológ, docent Pavol Török (71), sa na margo tohto lieku vyjadruje pozitívne, pričom ho už bežne podávajú pacientom v košickom kardiocentre. Ich počet vrátane infikovaného personálu už prevýšil 50-ku a prvé výsledky relatívne rýchleho uzdravenia sú veľmi povzbudzujúce. Samotní lekári však upozorňujú, že zatiaľ neexistujú klinické dôkazy o jeho účinnosti. Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) majú covidovú jisku, oddelenie a kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde liečia aj ventilovaných pacientov, teda ťažké stavy.

„Všetci pacienti, aj v ťažkom stave na ventilátoroch, dostávajú ivermektín od doby, keď je legálne povolený. Predtým si tento liek jednotlivci doniesli z Rakúska a pokiaľ si to pacient žiadal, podali sme mu ho na jeho vlastnú zodpovednosť. Úplne prvé skúsenosti máme s vlastnými lekármi, ktorí sa infikovali a boli v relatívne nie ťažkom štádiu. Po prvých troch dávkach za 5 - 6 dní boli bezinfekční a na siedmy deň nastúpili do roboty s negatívnym PCR testom,“ uviedol pre Nový Čas docent Pavol Török (71).

Nie je to všeliek

Podľa neho u pacientov nastal veľmi rýchly útlm reprodukcie vírusu a ani u jedného z nich to neprešlo do ťažšieho štádia ochorenia. „Ivermektín však nie je všeliekom, hoci u zhruba 90 percent pacientov funguje celkom dobre. U tých, čo majú aj iné závažné ochorenie, však nedokáže vždy včas potlačiť infekciu. Podanie spolu s vitamínmi C, D, E, ďalej zinkom, selénom a antibiotikami však spôsobuje radikálne zlepšenie, ktoré je u ľahších a stredných stavov ochorenia pacientov aj vidieť,“ pokračuje s tým, že doteraz sa to u nich týka už vyše 50 pacientov, pričom nespozorovali vážnejšie vedľajšie príznaky. „Akurát prvý deň po požití nastali mierne hnačky, čo však mohli spôsobiť aj uhynuté parazity, ktoré podráždili črevá,“ podot­kol lekár.