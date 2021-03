Patrí k najžiadanejším koučom na Slovensku: Radek Šefčík prehovoril o práci s elitnými športovcami

Určite poznáte športovcov, ktorí boli označovaní ako veľké talenty, a skončili ako večné talenty. A to iba preto, že ich myseľ stála v ceste rozvoju ich potenciálu. Oddeliť mentálne od fyzického nemôžeme. Tí, ktorí to pochopili, víťazia, a potom v ďakovačkách spomínajú aj mentálneho kouča.

Jedným z nich, ktorého meno sa objavilo nedávno pri nečakanom prieniku českej tenistky Karolíny Muchovej do semifinále Australian Open, je Radek Šefčík (47). Patrí k najžiadanejším mentálnym koučom nielen na Slovensku.

Čo je najdôležitejšie, aby bola spolupráca športovec - kouč úspešná?

- Pre spoluprácu je absolútny základ pochopiť mentalitu a typológiu klienta, nemusí to byť len športovec, a individuálne modifikovať celý mental game coaching proces. Vnímať vplyv okolia a kľúčové osoby a zahrnúť ich (ak sa to dá) do procesu práce. A to preto, že často je okolie najsilnejší ovplyvňovateľ. Práve nepochopenie sociálneho kontextu je častou chybou začínajúcich koučov.

Ako dlho trvá, kým sa so športovcom poznáte tak, aby ste mu vedeli pomôcť?

- Toto je veľmi individuálne. Obvyklá doba je jeden mesiac práce, keď pochopím jeho vzorce a tendencie. Na druhú stranu, sú hráči či klienti, ktorí zareagujú okamžite po prvom sedení a dokážu aplikovať veci v praxi. Vždy ide o nastavenie procesu podľa potrieb klienta.