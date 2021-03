Smutné prvé výročie pandémie na Slovensku: Dni, na ktoré zdravotníčky Monika a Miriam nikdy nezabudnú

Covid je tu s nami už skoro rok! Od doby, kedy sa 6. marca 2020 objavil prvý prípad na Slovensku, akoby uplynula večnosť. Počas prvých mesiacov nikto nepredpokladal, že po roku budú prípady nakazených stúpať a denne umierať desiatky ľudí. Ako prezradili v rozhovore pre AGEL, zdravotníkov zasiahla táto situácia profesijne aj osobne.

Oddelenie dlhodobo chorých v handlovskej nemocnici patrí medzi tie, ktoré pandémia koronavírusu ovplyvnila veľmi. Pre všetkých zdravotníkov nastali náročné dni. ,,Dní, ktoré sa nám vryli do pamäti, je určite viac, každý bol niečím výnimočný. Pamätám si aj radostné dni, kedy sa zlepšil našim pacientom zdravotný stav, ktorý bol v mnohých prípadoch natoľko vážny, že sme v zlepšenie ani nedúfali,“ hovorí primárka ODCH Miriam Kvostková. Takisto nikdy nezabudne na to, ako zistila, že sama je pozitívna. ,,Nie je to pre mňa pekná spomienka, cítila som obavy a zároveň veľký rešpekt. Priebeh ochorenia bol, našťastie, primeraný. Strata čuchu a chuti však pretrvávali dlhšiu dobu. Na to nadväzoval aj radostný deň, keď mi prišla správa o negatívnom výsledku,“ dopĺňa Miriam.

,,Je veľmi ťažké spomínať na predošlých 12 mesiacov, vybrať najkrajší či najsmutnejší zážitok. Smutných zážitkov v spojení s pandémiou je veľmi veľa, pretože počet úmrtí je alarmujúci,“ hovorí zase vedúca sestra Monika Nesziová z ,,covidového oddelenia“ vnútorného lekárstva Nemocnice AGEL Komárno. ,,Prežívame extrémne náročné obdobie, zdravotnú starostlivosť poskytujeme s vypätím posledných síl, vyhorení, smutní, unavení, často s bezprostredným kontaktom so smrťou, ktorá je takmer na dennom poriadku. Stále častejšie sa ozýva ten nenávidený pocit bezmocnosti,“ opisuje pocity, ktoré na komárňanskom oddelení zdravotníci prežívajú.

,,S koronavírusom neustále bojujeme, niekedy prehrávame, ale našťastie čím ďalej, tým častejšie vyhrávame. Pacientom sa aj napriek všetkému snažíme dodať nádej, chuť bojovať, nabádame ich na dýchacie cvičenia a poskytujeme podporu aj ich blízkym. Prežívame obrovskú radosť z uzdravených a usmiatych pacientov, ktorí odchádzajú domov vyliečení,“ uzatvára vedúca sestra.