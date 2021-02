Pľúcna ventilácia pomáha aj deťom so SMA: Alexko s ňou robí pokroky! Primár z Kežmarku o účinkoch mimo covidu

Kvôli pandémii mnohí ľudia poznajú pľúcnu ventiláciu ako pomôcku pre ťažké prípady s covidom. Ventiláciu však nepotrebujú iba oni, je aj výbavou bojovníkov so spinálnou svalovou atrofiou.

Pri príležitosti obstarania piatich nových prístrojov umelej pľúcnej ventilácie pre dospelých a jedného prístroja umelej pľúcnej ventilácie pre novorodenca, prehovoril primár z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku o liečbe týmto prístrojom. Ako uvádza v rozhovore pre AGEL SK, prístroje vo všeobecnosti pomáhajú nielen covid pozitívnym pacientom, ale aj operovaným pacientom, ktorí sú v celkovej anestézii.

vysvetľuje primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Serhiy Rak. Umelá pľúcna ventilácia sa podľa neho používa bežne aj počas operácií, keď je pacient v celkovej anestézii. Prístroj tak pacientovi zabezpečuje dýchanie.. Pacienti so zložitejším priebehom ochorenia potrebujú pri výkone základnej životnej funkcie dýchania pomoc od tohto prístroja.