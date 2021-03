Škandál s prednostným očkovaním si užili aj v Španielsku: Pobúrenie vyvolala kráľovská rodina

Španielska kráľovská rodina sa v stredu dostala pod paľbu kritiky po tom, ako sestry kráľa Filipa VI. potvrdili, že ich zaočkovali proti koronavírusu SARS-CoV-2 vo februári počas návštevy svojho otca v Spojených arabských emirátoch (SAE).

Princezné tým obišli španielske pravidlá v oblasti očkovania. Informovala o tom agentúra AFP. Princezná Elena (57) a princezná Cristina (55) uviedli, že prijali ponuku na očkovanie s úmyslom získať doklad, ktorý im uľahčí navštevovať svojho otca - bývalého kráľa Juana Carlosa I. - v Abú Zabí. "Ak by nebolo tohto dôvodu, čakali by sme, kým na nás príde rad na očkovanie v Španielsku," napísali v spoločnom vyhlásení zverejnenom v španielskych médiách. Obe členky kráľovskej rodiny by v rámci španielskeho programu očkovacia proti Covid-19 ešte nemali nárok na vakcínu. Program dáva prednosť seniorom a tým najzraniteľnejším ľuďom, píše AFP.

Juan Carlos I., ktorý abdikoval v roku 2014, sa v auguste presťahoval do SAE, aby sa vyhol otázkam o svojich finančných transakciách. Hovorca kráľovského paláca odmietol správy o očkovaní komentovať s odvôvodnením, že princezné oficiálne "nie sú súčasťou" tejto inštitúcie a palác nemá vplyv na ich konanie. Členky kráľovskej rodiny kritizovala strana Podemos (Môžeme) a katalánske separatistické strany. Monarchia je jednou z tém, ktoré rozdeľujú Podemos a Španielsku socialistickú robotnícku stranu (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza. Tieto dve strany sú od januára 2020 koaličnými partnermi.