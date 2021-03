Nahnevaný Sulík o kríze v koalícii: Matovič nie je spôsobilý viesť túto vládu

Hnutie Sme rodina bude mať v stredu 10. marca zasadnutie predsedníctva, po ktorom oznámi svoj ďalší postup v koalícii.

Po stredajšom stretnutí lídrov koalície v budove Národnej rady SR to povedal minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Zopakoval, že strany SaS a Za ľudí trvajú na postojoch, ktoré prezentovali dnes. „V strane SaS platí, že sme za spoločný postup," doplnil šéf liberálov.

Líder SaS potom v televízii TA3 prezradil, že sa uvažuje aj o výmene premiéra. „Myslíme si, že by sme mali diskutovať o rekonštrukcii vlády a mali by všetky mená ísť na stôl. Vrátane premiéra. Situácia nie je dobrá a vôbec nejde o Sputnik,“ povedal Sulík s tým, že sa mu Matovič javí ako nespôsobilý viesť túto vládu. "Je to náročný džob a tam treba mať aj nejaké osobnostné predpoklady. Napríklad – nerozhádať sa so všetkými,“ vyhlásil.