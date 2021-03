Koalícia hrá o prežitie! Ako bude eskalovať kríza? Toto je 6 možných scenárov vývoja

Pohár trpezlivosti pretiekol! Nespokojnosť strán SaS a Za ľudí s politikou premiéra Igora Matoviča (47) a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (46) vyústila do najväčšej vládnej krízy rok po voľbách.

Tajný nákup vakcíny Sputnik V bol podľa viacerých už len tou poslednou kvapkou. Na nočných rokovaniach sa dohodli dve menšie koaličné strany na spoločnom postupe a SaS ohlásila, že požadujú výraznú rekonštrukciu vlády. Aké sú možné scenáre vývoja?!



Už dlhšiu dobu sa stranám SaS a Za ľudí nepáči, ako premiér manažuje boj s pandémiou a volajú po odchode ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Tajný nákup vakcíny, ktorú s veľkou pompou vítal na letisku v Košiciach Igor Matovič, bol už poslednou kvapkou, po ktorej koaličným partnerom pretiekol pohár trpezlivosti. Pondelňajšie nočné rokovania v centrálach mali dať odpoveď na to, či zostanú súčasťou vlády, respektíve za akých podmienok. „Máme úplne jasné predstavy, ako by mala rekonštrukcia vlády vyzerať. To nie je len Marek Krajčí, ak sa chceme baviť o rekonštrukcii,“ povedal v utorok po rokovaní vlády šéf liberálov Richard Sulík. Oznámili, že Matovič neustále prekrúca diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že im nejde o zdravie a životy ľudí. „Kritika SaS nestojí na vakcíne Sputnik V a ani pochybnom nákupe či tlačovej besede predsedu vlády a ministra zdravotníctva, ale na neudržateľnom štýle vládnutia Igora Matoviča,“ napísali z SaS.

Neprišli na vládu

Hoci v stredu zasadala vláda, vicepremiérka Veronika Remišová (44) ani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková neprišli. Naopak, popoludní si to šéfka Za ľudí namierila do Prezidentského paláca. „Na jednej strane vidíme obrovské zlyhania v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii, ktorá odsúva starých a chorých, na druhej strane je reálne riziko rozpadu vládnej koalície a návrat Fica s Pellegrinim,“ odôvodňovala rozhodovanie Remišová.

Práve v tejto strane je najviac členov, ktorí zvažujú pre zlé riadenie pandémie a spôsob riadenia krajiny odchod z koalície. Okrem toho strana prechádza vnútorným pnutím, keď časť poslancov odmieta pôsobiť ďalej s Matovičom na čele. Má ísť napríklad o Juraja Šeligu, Janu Žitňanskú či Jána Benčíka. Zuzana Čaputová po stretnutí s lídrami SaS a Za ľudí uviedla, že už dlhšie žiada zmenu štýlu vládnutia. „Informovali ma o tom, ako aj oni intenzívne vnímajú potrebu zmien. Pozitívne ma prekvapila miera zhody medzi týmito koaličnými partnermi. Veľmi si želám, aby takáto miera zhody o potrebných zmenách bola medzi všetkými štyrmi koaličnými partnermi," povedala prezidentka.

Rozhádaných partnerov sa snažil dávať dohromady predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorý ich pozval k spoločnému stolu do Národnej rady. „Vážení koaliční partneri, prestaňte sa správať ako deti na pieskovisku. Vráťme sa k tomu, prečo táto koalícia vznikla. Toto nevyhrá Matovič, Sulík ani Remišová, tu budú len porazení,“ uviedol vo svojom krátkom vyhlásení. Rokovania mali prebehnúť v stredu večer.

Dôvod na odchod nevidia

Hoci sa čakalo, že koaliční si vysvetlia situáciu na vláde, nestalo sa tak. Premiér zatiaľ na svoj odchod ani na odchod ministra zdravotníctva dôvod nevidí. Prekáža mu, že koaliční partneri ohŕňajú nos nad neregistrovanou vakcínou z Ruska a prosí ich, aby odložili politikárčenie bokom. „A majú ešte jednu chybu - dovolil som si pri nich urobiť na košickom letisku tlačovku. To vážne? To sme naozaj tak hlboko klesli, že nám naozaj na zdraví a životoch ľudí vôbec nezáleží?“ napísal, ako inak, na sociálnej sieti.

Ani jeho minister Jaroslav Naď nevidí dôvod na to, aby koaliční partneri požadovali odchod ministra za OĽaNO, zrejme narážal na Mareka Krajčího. „Ak máme žiadať hlavu ministrov zo strán koaličných partnerov na základe toho, že sa nám to nepáči, tak neviem… Ja som to aj Veronike povedal: Mne sa nepáči míňanie eurofondov, mám žiadať tvoju hlavu?“ vrátil Naď úder koaličnému partnerovi.

Rozpad koalície?!

V podobnej situácii bol pred rokmi ako predseda vlády Robert Fico, ktorý na rekonštrukciu svojho kabinetu pristúpil. Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že teraz to bude inak. „Fico sa zachoval ako pragmatický politik, radšej sa stiahol do úzadia, aj keď to odtiaľ riadil. Igor Matovič je amatér, ktorý koná pod vplyvom emócií. On naopak zavelí do protiútoku a môže to viesť k úplnému rozpadu koalície,“ uviedol Štefančík. Podobný názor má aj politický analytik Ján Baránek, ktorý si myslí, že to môže skončiť odchodom SaS z vlády.

Ako bude eskalovať kríza?

Matovič si urobí, čo chce

Radoslav Štefančík, politológ

- Správanie SaS a Za ľudí má zmysel, pretože ten pohár trpezlivosti pretiekol už dávno, Sputnik bol už len čerešnička na torte. Igor Matovič si robí čo chce, on zabúda na to, že toto je koaličná vláda, že rozhodnutia by sa mali prijímať spoločne, a keď raz môže platiť právo veta, mali by si ho uplatňovať. Nejde o nákup z Ruska, ide o to, že to urobil ,na tajňáša‘. Do úvahy zrejme neprichádza ani úradnícka vláda, neviem si predstaviť, že by vládla 3 roky, a či by ju podporovali poslanci parlamentu, a neviem si predstaviť, že by Matovič ako poslanec nevypustil nejaké to torpédo smerom k tomuto typu vlády.

SaS môže odísť z vlády

Ján Baránek, politický analytik

Otvoriť galériu Ján Baránek Zdroj: anc

- Strana Za ľudí má vnútrostranícke problémy, ich požiadavka je podľa mojich informácií len výmena Mareka Krajčího a podľa mňa nemajú alternatívu, keď im povie premiér, že nie, tak nebude tam zrejme nasledovať odchod z vlády. Strana Sas bude určite požadovať aj výmenu na premiérskom kresle, nepredpokladám, že Matovič s tým bude súhlasiť. Je to hlavne preto, že on za tento stav viní Sulíka, čiže nebude súhlasiť aj s výmenou Krajčího. Odpoveď teda bude, nech odíde Sulík. Ak sa to vyhrotí, SaS môže odísť z vlády. Je ale možné, že sa stiahnu a nič sa nestane. Ale Matovič na Sulíka už útočí ad hominem, ľudia chcú vidieť silného lídra, ktorý si nechá šliapať neustále po hlave.

Možné scenáre vývoja

1. Rekonštrukcia vlády - v tejto súvislosti sa spomína najmä odchod ministra Mareka Krajčího a premiéra Igora Matoviča, v prípade abdikácie premiéra padá celá vláda.

2. SaS a Za ľudí ustúpia - obe strany so svojimi požiadavkami zavelia na ústup a zostanú súčasťou koalície.

3. Odchod koaličného partnera - buď SaS, alebo strana Za ľudí ohlásia odchod z koalície a vláda bude pokračovať ako trojica strán.

4. Úradnícka vláda - vymenuje ju prezidentka, musí mať však väčšinovú podporu v parlamente.

5. Rozpad vlády a predčasné voľby - strany sa nedohodnú, vláda padne a jediným riešením bude vyhlásenie predčasných volieb.

6. Menšinová vláda - vládnuť budú iba strany OĽaNO a Sme rodina s tichou podporou SaS a Za ľudí.