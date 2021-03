Nedovolali ste sa svojmu lekárovi? Najčastejšie dôvody, prečo vám nezdvihol telefón

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil návod, ako sa v čase pandémie skontaktovať so svojím lekárom. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

„Ak sa na prvýkrát nedovoláte svojmu lekárovi, neznamená to, že váš zdravotný problém ostane nevyriešený," uviedla hovorkyňa. „Lekári vraj neordinujú a nedvíhajú telefóny. Naša skúsenosť je odlišná. S lekármi v kraji sme v denno-dennom kontakte a vidíme, že pracujú v nadštandardnom nasadení,“ doplnil lekár a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay, podľa ktorého lekári vybavia priemerne od 50 do 150 telefonátov denne.

„Pri takýchto počtoch je pochopiteľné, že telefónna linka zvykne byť obsadená, pretože lekár práve telefonuje s iným pacientom alebo konzultuje stav pacienta so špecialistom. Alebo vyšetruje pacienta a nemôže popritom vybavovať telefonát," podotkol Szalay. Riešením je napríklad zakúpenie telefónnej ústredne, ktorá zoraďuje volajúcich do poradia. Podľa šéfa zdravotníctva Szalaya by s takouto investíciu mohol pomôcť aj štát.

Rovnako by štát mal uľahčiť vystavovanie PN dôslednou elektronizáciou. „V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame so situáciami, že pacient prichádza do nemocnice neskoro, pretože mal strach z hospitalizácie. Je naším spoločným cieľom, aby sme takýmto prípadom dokázali predísť,“ uzavrel Szalay.