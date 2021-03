Famózny obrat a postup do play off: Capitals zvládli náročný duel v Grazi

Hokejisti iClinic Bratislava si v predstihu zabezpečili postup do play off IHL. V 8. kole kvalifikačnej skupiny zvíťazili na ľade Graz 99ers 3:2 a do karát im zahrali aj výsledky ďalších zápasov.

Slovenský tím prehrával po dvoch tretinách 0:2, no v záverečnom dejstve sa mu podaril dokonalý obrat. Do vyraďovačky pôjdu z kvalifikačnej skupiny prvé tri tímy. Ice Hockey League 8. kolo nadstavbovej časti - skupina o postup do play off: Graz 99ers - iClinic Bratislava Capitals 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) Góly: 4. Kainz (Oleksuk, Ograjensek), 22. Latta (Cameranesi, Dodero) - 43. Hults (Fortier, Kostitsyn), 49. Mrázik (Buc, Bohunický), 56. Fortier (Higgs), Rozhodovali: Piragic, Rencz - Vaczi, Zgonc, vylúčenia: 1:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0 Graz: Nussbacher - Altmann, Mylläri, Menšikov, Lindner, Dodero, Kirchschläger, Krainz, Pfeffer - Ograjensek, Oleksuk, Kainz - Porsberger, Cameranesi, Setzinger - Latta, Schiechl, Broda - Rappold, Moderer, Alagic Capitals: Coreau - Carson, Guimond, Chovan, Bohunický, Romančík, Boldižár, Ďurkech - Fortier, Hults, Bubela - Miklík, Higgs, Kosticyn - Mrázik, Buc, Hudec - Köver, Bezák, Šmída Slovan ukončil čiernu domácu sériu: V šlágri kola zdolal Košice Domáci začali náporom a už v 4. minúte sa ujali vedenia, keď rýchlu, kombinačnú akciu zakončil Kainz. Strelec úvodného gólu bol pri chuti a v 10. minúte mal ďalšiu tutovku, Bratislavčanov však podržal výborným zákrokom Coreau, ktorý sa vyznamenal aj pri dvoch presilovkách rakúskeho tímu. Grazu vyšiel ideálne aj úvod druhej tretiny. Na dlhú prihrávku si nakorčuľoval Latta a strelou z pravého kruhu nedal Coreauovi šancu. Capitals sa nedokázali presadiť proti dobre organizovanej defenzíve súpera a nedostávali sa do sľubných šancí. Na začiatku tretej tretiny mali výhodu prvej presilovky v zápase a vylúčenie Oleksuka potrestal Hults, ktorý zužitkoval peknú kombináciu Fortiera s Kostidynom. Hosťom narástli krídla a v 49. minúte bolo vyrovnané po strele Mrázika do odkrytej bránky. V 56. minúte zavŕšil dokonalý obrat Fortier, ktorý strelou z prvej prekonal Nussbachera. Ďalšie výsledky: kvalifikačná skupina o play off: Black Wings 1992 Linz - EC Grand Immo VSV Villach 5:3 HC TWK Innsbruck Haie -. Dornbirn Bulldogs 3:5 tabuľka: 1. iClinic Bratislava Capitals 8 4 1 1 2 13:20 21 2. Dornbirn Bulldogs 8 3 1 2 2 24:23 21 3. EC Grand Immo VSV Villach 8 5 0 0 3 29:23 16 4. Moser Medical Graz99ers 8 3 0 0 5 16:23 16 5. Black Wings 1992 Linz 8 4 1 0 3 26:22 14 6. HC TWK Innsbruck Haie 8 1 1 1 5 23:28 8