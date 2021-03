Sype sa to naňho z každej strany: Gröhling si poštval ďalšiu slovenskú univerzitu

Akademický senát (AS) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave a vedenie univerzity na čele s jej rektorom ostro protestujú voči svojvôli ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a žiadajú nepredložiť pripravovanú novelu zákona o vysokých školách (VŠ) do legislatívneho procesu.

Vyplýva to z manifestu, ktorý prijali na pondelkovom (1. 3.) zasadnutí AS. Informovala o tom vedúca oddelenia práce s verejnosťou Jana Štefánková.

"Ostro a nekompromisne odmietame pripravovanú novelu v podobe, ktorá popiera vymoženosti Nežnej revolúcie, za ktoré bojovali a ktoré vybojovali práve študenti vysokých škôl," uvádza dokument AS. Materiál ministerstva, ktorý odmietli tri reprezentácie vysokých škôl - Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl, je v akejkoľvek podobe podľa AS neopraviteľný.

Stojí podľa neho na princípe štátneho dirigizmu v podobe zasahovania do autonómie a ovládnutia samosprávy VŠ orgánom stojacim mimo orgánov akademickej samosprávy, a to v podobe správnej rady ovládateľnej ministrom školstva s kompetenciami nadradenými orgánom akademickej samosprávy. "Predstavenie novely vyvolalo a naďalej vyvoláva obavy značnej časti obyvateľstva, takže je na orgánoch na to určených, aby vyhodnotili toto konanie nielen jednotlivcov, ale pravdepodobne aj nerozkrytej organizovanej skupiny v čase núdzového stavu," upozornil AS UCM.