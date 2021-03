Dušan Cinkota je už dva roky hrdým oteckom syna Olega, ktorého vychováva so svojou manželkou Zuzkou. Sympatický herec sa tak musí o to viac obracať a v súčasnej situácii, kedy korona zaúradovala aj vo svete kultúry, mal veľké obavy, ako sa o svoju rodinu zvládne postarať. Ponuka na účinkovanie v obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome tak prišla v ten najsprávnejší čas. Cinky však prezradil, že za rozhodnutím prijať ju bolo viacero faktorov a peniaze to neboli. Čo ho teda nakoniec zlomilo?