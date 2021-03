Opatrovateľka sa za 7 mesiacov dvakrát nakazila koronavírusom: Silný odkaz ostatným ľuďom

Opatrovateľka, ktorá v priebehu 7 mesiacov dvakrát chytila koronavírus, má pre ostatných veľavravný odkaz.

Michelle Lamont (50) zo škótskeho Ardrossanu sa prvýkrát nakazila v apríli minulého roka. Vtedy na margo choroby povedala, že to bolo "to najhoršie, čo kedy cítila," informuje The Sun.

Všetko sa to začalo tým, keď sa trojnásobná matka na poobednej zmene cítila letargicky. Po pozitívnom teste sa zrútila. Covid si vybral svoju daň - Michelle stratila čuch aj chuť, bola slabá a lapala po dychu. Do toho sa pridali búšenie srdca, bolesti hlavy a strata chuti do jedla.

"Bolo to to najhoršie, čo som kedy cítila. Presun z postele do kúpeľne v mojej izbe bol ako maratón," opisuje svoje stavy. „Kým som ležala v posteli, bála som sa, že to prenesiem na svoju rodinu. Moja najstaršia dcéra mi so všetkým pomáhala. Nosila ochranné prostriedky a čistila kľučky, bola úžasná," hovorí vďačná Michelle. Napriek dodržiavaniu všetkých opatrení sa jej choroba vrátila späť. V novembri jej vyšiel druhý pozitívny test, Britka si však myslí, že tentoraz išlo o iný variant COVID-19.

Napriek tomu, že už je späť v práci, keď nosí rúško, stále lapá po dychu, a bojuje s únavou. „Niektorí ľudia neveria, že to môžu znova chytiť. Myslia si, že to dostanú raz a vybavené. Keď som sa to dozvedela, rozrušilo ma to," priznáva Michelle svoje pocity po druhom pozitívnom teste s tým, že vtedy sa necítila tak zle ako prvý raz. Niektoré príznaky mala rovnaké, no psychicky to bolo náročnejšie.

50-ročná žena v januári dostala prvú dávku vakcíny, druhú by jej mali pichnúť medzi marcom a aprílom. Napriek tomu sa obáva nových mutácií koronavírusu. "Mala som to už dvakrát, kto teda môže povedať, že tretíkrát to už nedostanem? Viem, že je to ťažké, toľko života sa pozastavilo, ale ľudia musia byť opatrní," vyzýva ostatných napriek prežitému.