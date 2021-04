Jakub a Viktor plánujú expedíciu, aká sa ešte nikomu nepodarila: To nemôžu myslieť vážne!

Bláznovstvo či hrdinstvo? Košičan Jakub Bezeg (29) a Penzinčan Viktor Baláž (34) plánujú najriskantnejšiu výpravu svojho života. Chcú zdolať vody divokej Amazonky, ktorá preteká cez 7 štátov Južnej Ameriky, najmä však nevyspytateľným dažďovým pralesom.

Spolu tak ide o vyše 6 500 kilometrov, ktoré plánuje dvojica zdolať za tri mesiace na drevenom kanoe bez motora a podporného tímu. Novému Času prezradili, aké nástrahy na nich číhajú v divokej džungli a ako sa na ne pripravujú.

Pokoriť prúdy jednej z najnebezpečnejších riek na svete sa už rozhodlo niekoľko odvážlivcov z celého sveta. Ani jeden to však neurobil spôsobom, akým sa na to chystá slovenská dvojica. Myšlienka zdolať najmohutnejšiu rieku na svete na drevenom kanoe bez motora skrsla v hlave mladšieho z dvojice - Jakuba (29). „Keď som bol prvýkrát na prežitie v Amazonskom pralese len na pár dní, tak som si položil otázku, aké by to bolo, plaviť sa ešte hlbšie po riečnych ramenách Amazonky,“ prezrádza.

Odvaha mu nechýba, čoho dôkazom je aj to, že sa mu podarilo zdolať 61 z 82 vrcholov v rámci Európy, ktorých výška je viac ako 4-tisíc metrov nad morom. V apríli minulého roku sa tak skontaktoval s Viktorom a začali plánovať expedíciu. „Účelom výpravy je splaviť celý hlavný tok Amazonky na tradičnom drevenom kanoe bez použitia motora, so spaním v džungli a s tým, že ako obživu budeme používať iba to, čo ulovíme a nazbierame v prírode. Taktiež bez podporného tímu, bez spania v mestách a hoteloch a bez nákupu jedla v potravinách,“ opisuje detaily odvážneho plánu Viktor.

Andy na úvod

Z trojmesačnej cesty by radi natočili dokument, v ktorom chcú upozorniť na znečisťovanie riek a mohutný výrub stromov. Dvojica odletí do Južnej Ameriky 2. júla. „Na úvod nás čaká trek do peruánskych Ánd. Jakub ide vyliezť na horu Alpamayo a ja ako nehorolezec aspoň do basecampu. Tu sa zdržíme približne 10 - 12 dní a presunieme sa do mesta Nauta, kde sa začína amazonské dobrodružstvo,“ dodáva Pezinčan s tým, že nejaký čas strávia aj u miestnych obyvateľov, ktorí im odovzdajú svoje skúsenosti a rady.

Divá džungľa

Jedovaté rastliny, nebezpečné zvieratá či pašeráci a piráti. To je len zlomok nástrah džungle. Obaja mladíci už navštívili amazonský prales, a tak vedia, čo od neho môžu očakávať. „Pripravujeme sa dennodenne. Študujeme rastliny, živočíchy, mapujeme pirátske a pašerácke zóny, kde nám pomáha peruánska armáda a námorníctvo. Riešime konštrukciu kanoe tak, aby unieslo potrebnú váhu a aby sa s ním dalo rozumne manévrovať,“ hovorí Pezinčan s tým, že Jakub bol na kurze zašívania rán a obaja komunikujú aj so špecialistom na jedy či zháňajú potrebné financie.

Cestovatelia majú pred náročnou výpravou rešpekt. „Som optimista a mám, dá sa povedať, šťastie na cestách, ale Amazonka je úplne iný oriešok. Je to to najnebezpečnejšie, čo si asi viem vo svojom živote predstaviť, čo som zažil alebo aj čo zažijem v budúcnosti,“ prezrádza Viktor s tým, že ak sa jednému z dvojice niečo stane, druhý sa o neho musí postarať a dopraviť ho do bezpečia. Súčasťou výbavy bude aj moderná technika. Určená je však iba na dokumentáciu celej expedície. Poslúži však aj v krajnej núdzi na vyslanie SOS signálu.

Čo bude súčasťou ich výbavy?

nepremokavý batoh s oblečením

nože, čelovka

vybavená lekárnička, fľaše na vodu

hygienické potreby

kresadlo

hamak, celta, spacák

veci na lov: mačeta, oštep, luk a šípy, rybárske siete

fotoaparát, kamery, satelitný telefón, solárne panely na dobíjanie elektroniky

buzola, mapy

Amazonka

najvodnatnejšia a zároveň druhá

najväčšia rieka na svete

prúdi cez Brazíliu, Peru, Bolíviu, Kolumbiu,

Ekvádor, Venezuelu a Guyanu a ústi

do Atlantického oceánu

preteká hlavne dažďovým pralesom

a riedko zaľudnenou oblasťou

jej dĺžka je takmer 6 500 km