Nie je to úplne v jeho rukách: Bude tohtoročná Tour bez Sagana?

Ešte nie je nič isté. Uvidíme trojnásobného majstra sveta Petra Sagana (31) v tejto sezóne na Tour de France?

Od roku 2012 patrí slovenský rýchlik medzi najväčšie hviezdy najslávnejších pretekov na svete, no tento rok to môže byť inak. „Nie je to celkom v jeho rukách,“ prezradil pre Nový Čas jeho bývalý tréner Peter Zánický.

Sagan počas deviatich ročníkov získal na Tour sedem zelených dresov, raz ho diskvalifikovali a vlani bol v súťaži o najlepšieho špurtéra druhý. „Pre Boru je Peter stále najdrahšia akvizícia, chcú ho využiť, lebo je marketingovo veľmi zaujímavý. Viem, že Giro pôjde radšej ako Tour, v Taliansku je menší tlak a lepšia atmosféra,“ ozrejmil situáciu Zánický.

Tím BORA-Hansgrohe avizoval, že vo Francúzsku by mohol dostať priestor Nemec Pascal Ackerman (27), ktorý takisto patrí medzi elitných šprintérov a v záveroch rovinatých etáp vie zabojovať o víťazstvo.

„Všetko sa ukáže po jarných klasikách, akú bude mať Peter aktuálnu formu a aká bude situácia s covidom,“ doplnil. Kým v prípade francúzskej Grand Tour je ešte veľa otáznikov, tak dnes je isté, že Sagan pôjde májové Giro d‘Italia, ktoré pre pandémiu koronavírusu preložili v predošlej sezóne až na október. „Od minulého roka je pre Petra Giro srdcovkou. Mentalitou sú mu bližší Taliani ako Francúzi.“

Saganovi zachutilo Giro aj po tom, čo po takmer celodennom úniku impozantným spôsobom vyhral desiatu etapu: „Práve toto víťazstvo si Peter cení veľmi vysoko.“ Sagan stále zostáva verný svojmu pohľadu na „strategické plánovanie“. „Berie deň po dni, ale Giro mu celkovo vyhovuje, pretože vie zvládnuť kombináciu únavy v náročných horských etapách s tým, aby ďalší deň prišiel do cieľa v limite, kým ostatní šprintéri s tým majú problém,“ povedal Zánický.

Chystá novinku?

Nové pravidlá UCI v otázke posedu na bicykli považuje za rozporuplné. „Neevidujem, že by posed na ráme bicykla spôsobil nejaké ťažké pády. Navyše cyklisti využívajú tento štýl v otvorených zjazdoch, kde majú prehľad o trati. Oni veľmi dobre vedia, čo si môžu dovoliť,“ vysvetľuje s tým, že UCI pravdepodobne inšpirovala iná vec: „Začínajúci pretekári sa snažia napodobňovať svoje vzory z profi pelotónu a UCI nechce, aby World Tour bola ich vzorom, lebo to môže byť pre nich ešte nebezpečné.“ Peter Sagan už zrejme teraz premýšľa nad ďalšou novinkou, ktorú by podľa neho UCI opäť zakázala. „Ak Peter niečo vymyslí, tak niečo ešte krkolomnejšie. Pamätám si, že ešte ako junior pracoval s ťažiskom, ale nikdy som nemal pocit, že by svoj bicykel nemal pod kontrolou,“ uviedol s úsmevom Zánický.