Tourminátor otvorene o Covide: Ako sa cíti po prekonaní choroby?

Slovenský cyklista Peter Sagan sa cíti dobre po prekonaní ochorenia COVID-19, no pred návratom do plnohodnotného tréningu a k súťaženiu musí ešte absolvovať niekoľko testov. Od nich bude závisieť aj jeho najbližší program pretekov.

"Ešte nevieme, v prvom rade nás čakajú ešte nejaké testy, kontrola srdca a pľúc, čo by sa malo udiať na budúci týždeň. Už sa cítim v pohode a dobre, ale treba skontrolovať, či mi choroba nezasiahla srdce a pľúca. Potom sa môžem vrátiť späť do plnohodnotného tréningu a uvidíme, čo budú pre mňa také najdôležitejšie preteky. To, čím som si za posledné dva týždne prešiel, mi určite nepridalo, ale myslím si, že sa to dá dohnať," uviedol Sagan.

Tridsaťjedenročný pretekár mal pozitívny test na koronavírus začiatkom februára počas sústredenia na Kanárskych ostrovoch spolu s jeho bratom Jurajom a ďalším Slovákom v drese Bora-Hansgrohe Erikom Baškom. "Plánovať nejako do budúcna sa nedá, všetko ide zo dňa na deň, musím sa zase vrátiť do tréningového režimu, uvidím, ako sa budem cítiť, a vyťažiť z toho čo najviac. Pandémia poznačuje úplne každého a sťažovanie sa ešte nikomu nepomohlo. Život prináša komplikácie ale aj pekné veci. Bojujeme s tým všetci," uviedol Slovák s tým, že o očkovaní bude uvažovať, keď bude mať tú možnosť.

Peter Sagan sa vo štvrtok stal jedenástykrát víťazom ankety Zlatý pedál. Víťazov ankety prvýkrát v histórii vyhlásili online na sociálnych sieťach, keďže sa koncom roka nemohol uskutočniť tradičný galavečer. "Je pre mňa česť, že môžem mať takéto ocenenie zo Slovenska. Na druhej strane ma mrzí, že sa pre situáciu vo svete sa nemôžem zúčastniť na oceňovaní. Je to také iné, ale určite si to vážim. Uplynulá sezóna bola zvláštna, pandémia prišla, keď som už bol pripravený na sezónu, a všetko sa to zrušilo pred najväčšími klasikami. Museli sme sedieť doma a potom sme zase začali naberať kilometre a dostávať sa do pretekania. To, čo sa robí cez zimu, sa posunulo na máj, jún, júl. Sezóna tak bola veľmi krátka, no o to náročnejšia, keďže všetky najväčšie preteky sa išli v dvoch mesiacoch a na základe toho sa zmenil aj môj pretekársky program. Nešiel som klasiky, ktoré som mal ísť, ale rozhodli sme sa, že pôjdem Tour de France a Giro, čo bolo dosť náročné," povedal víťaz ankety v rozhovore pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).

Sagan v priebehu necelých dvoch mesiacov absolvoval v plnom počte dní dve Grand Tours. Pripísal si na nich jedno víťazstvo, keď sa presadil v 10. etape na Gire a zároveň sa stal stým pretekárom v histórii, ktorý si pripísal víťazstvá na Gire, Tour aj Vuelte. Z absolvovaných 64 súťažných dní počas skrátenej sezóny až desaťkrát finišoval s pódiovým umiestnením a osemnásťkrát v najlepšej päťke: "Na Gire som bol prvýkrát, jediná škoda, že to bolo počas pandémie, takže to nebolo také práve Giro, aké by malo byť. Určite by som si ho mal zopakovať, keď bude situácia normálnejšia."

Sagan sa v rozhovore vyjadril aj k nedávnym zmenám pravidiel. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v rámci zvýšenia bezpečnosti zakázala napríklad pozíciu, pri ktorej jazdec počas zjazdu leží na riadidlách a sedí na hornom ráme bicykla. Ten preslávil práve Sagan: "Mňa sa nikto nič nepýtal. Ako sa rozhodli, tak sa rozhodli a nech si robia, čo chcú. Akurát som sa nad tým zamýšľal, aj teraz keď som išiel na bicykli, že ako sa bude chodiť v zjazde, keďže to bola najdynamickejšia pozícia. Z moje strany aj celkom bezpečná. Teraz budeme musieť vymyslieť niečo iné, aby nám to potom mohli zakázať."