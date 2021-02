Unikol nový plán na pandémiu: 10 prísnych opatrení, ktoré odborníci odporučili vláde!

Už takmer týždeň čakáme na definitívnu verziu opatrení, ktoré pripravili vedci v diskusii s premiérom Igorom Matovičom (47).

Definitívna verzia stále nie je na stole, no do médií unikla pracovná podoba toho, na čo sa majú Slováci najbližšie dni a týždne pripraviť. Konečné rozhodnutie bude nakoniec na vláde, ktorá rozhodne, čo bude napokon platiť. Takmer všetko by malo začať platiť od pondelka 1. marca počas ďalších troch týždňov. Ak sa to do 21. 3. nezlepší, tak je možné čakať zavedenie tvrdého lockdownu a zastavenie fabrík.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

1. Zlepšenie kontrol

Problémom v posledných dňoch je, že niektorí ľudia nedodržiavajú stanovenú karanténu po pozitívnom teste na covid aj z obavy o pokles príjmov domácnosti. Jedným z opatrení tak je zavedenie covidového príplatku, ktorý má motivovať dodržiavať karanténu pre všetkých členov domácnosti. Zvýšiť sa má aj počet kontrol zo strany polície a armády, na ktorý apelovali mnohí odborníci už dávnejšie a denne budú kompetentní informovať o tom, koľko pokút rozdali. Čaká sa tiež na zavedenie e-karantény, ktorá bude kontrolovať dodržiavanie karantény - reálna však je až od polovice apríla.

2. Liečba pozitívnych pacientov

Už dávnejšie sa objavila kritika, že pacientom s pozitívnym testom sa nevenuje pri liečbe v domácnosti žiadna pozornosť. Upozorňovali, že ambulantní lekári nemali stanovené, ako postupovať pri ich liečbe a zbytočne sa tak plnili nemocnice. Všeobecní lekári tak dostanú štandardný postup, aké odporúčania dávať a tiež, ako sa liečiť doma. Súčasťou je aj odporúčanie tzv. pulzných oxymetrov, ktoré merajú hladinu kyslíka. Tiež bude možné sťažovať sa na prípadnú nedostupnosť ambulantného lekára. Potvrdenie o prekonaní covidu dostanú ľudia na základe vyšetrenia prítomnosti protilátok.

3. Respirátory v obchodoch

Od pondelka 8. marca sa má zaviesť povinné nosenie respirátorov FFP2 v obchodoch a mestskej hromadnej doprave a od 15. marca vo všetkých interiéroch.

4. Obmedzenie mobility

V súčasnosti vláda hovorí, že je povinný home office všade, kde to je možné. Po novom by sa pri ceste do práce mali ľudia preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovného času a miesta výkonu práce. Návrh hovorí o zastavení prezenčnej práce všade, kde je to možné. Školská a predškolská dochádzka by bola možná len pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne.