Vincent Lukáč si zaspomínal na hokejové časy: Toto je dôvod, prečo som odmietol NHL!

Milovaný i nenávidený, takú nálepku má dvojnásobný majster sveta Vincent Lukáč (67). Hokejová legenda nedávno prijala pozvanie do televíznej relácie Boris a Brambor, kde prezradila zaujímavé informácie z úspešnej kariéry.

Možno málokto vie, že odmietol slávnu NHL, že ho zatkla polícia a držala päť dní v cele i to, že v kartách prehral ruský samovar! Lukáč vo svojej hráčskej ére vytvoril legendárny útok s Dáriusom Rusnákom a Igorom Libom, ktorý bol najlepší v Československu a prirovnávali ho k legendárnemu ruskému triu Makarov - Larionov - Krutov. V tých časoch však bolo náročné dostať sa do zahraničia a tobôž do slávnej NHL. Napriek tomu bol Lukáč v roku 1982 draftovaný tímom Quebec Nordiques.až potom vás pustia do zahraničia. Mne vtedajší politici vybrali nemecký Rosenheim, bolo to po zlatom šampionáte 1985 a už som mal aj medailu aj stanovený vek,“ zaspomínal si Lukáč.

Zatkli ho v Prahe

„Vtedy som bol v kontakte s Petrom Šťastným, ktorý už v Quebeku pôsobil. Uvažoval som, že z Nemecka emigrujem, aj brat Jožko mi dal požehnanie. Lenže s manželkou sme už mali malú dcérku a ona sa bála, že ak odídeme, tak neuvidíme svoje rodiny. Tak som zostal. Keď som sa vrátil domov, tak ma dokonca v Prahe aj zatkli. Mysleli si, že som podpísal kontrakt,“ prezradil Vinco, ktorý by teraz situáciu riešil inak. „Keby som mohol vrátiť čas, tak neváham ani sekundu a odídem do NHL. Aspoň by som bol z finančnej stránky zabezpečený, pretože na úspešných sa u nás doma zabúda.“

Prehral samovar

Lukáč patril medzi rebelov na ľade i mimo neho. Bol však aj za každú zábavu. „Spomínam si, že raz som vyhral cenu za najlepšieho hráča na ruskom turnaji Izvestije. Dostal som samovar na varenie čaju, trofej bola veľká ako Stanley Cup. Počas letu domov sme však hrali karty, nemal som už peniaze, tak som dal do pľacu samovar. A prehral som ho,“ doplnil s úsmevom Vinco.