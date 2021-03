Novinka v kúpeľnom meste: Piešťany otvoria Múzeum elektrikárskeho povolania, umiestnenie nemohlo byť výstižnejšie

Múzeum elektrikárskeho povolania bude možné už onedlho vyhľadať v priemyselnej pamiatke Elektrárňa Piešťany, ktorá po rekonštrukcii slúži na výchovno-vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity.

Vďaka dotácii Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) plánuje vybudovať novú muzeálnu expozíciu. Riaditeľka Katarína Hallová uviedla, že priblíži bežnú prácu zamestnancov elektrárne, ktorá fungovala od roku 1906 až do konca 90. rokov minulého storočia.

Opustený objekt elektrárne sa rozhodla revitalizovať Západoslovenská energetika (ZSE) v roku 2009 pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. "Po prevádzke elektrárne nám zostalo veľa nástrojov a zariadení, ktoré by sme chceli verejnosti, najmä deťom, prezentovať a doteraz to nebolo možné," povedala riaditeľka. Plánujú zadovážiť muzeálne vitríny, kde by mohli byť nastálo prezentované. Elektrárňa v tomto období funguje v online priestore, ale na jar pripravuje vo svojej záhrade výstavbu pergoly so zelenou strechou, kam chce neskôr mnohé zo svojich aktivít premiestniť. "Aj pergola dostala podporu TTSK, no išlo o hlasovanie občanov v krajskom patricipatívnom rozpočte," uviedla Hallová.

Elektrárňa Piešťany je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. ZSE v roku 2008 vypísala študentskú súťaž na architektonický návrh jej obnovy. Víťazný projekt autorov Michala Ganobjaka a Vladimíra Haina pod vedením Evy Kráľovej z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získal ocenenia Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2013, Stavba roka 2013 a BEFFA 2014 - Building Efficiency Awards 2014. Nominovaný bol aj na Cenu Dušana Jurkoviča a Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR 2014. Otvorená je od septembra 2014.