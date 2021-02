Vysvedčenie pre vládu! Odborníci hodnotia rok jej pôsobenia: Matovič a Krajčí dostali na frak

Nedopadli príliš slávne! V nedeľu uplynie rok, čo sa na Slovensku zmenili politické pomery a voľby vyhrala strana OĽaNO.

Koalícia štyroch strán si rozdelila moc a na jednotlivé rozorty podľa svojich slov dosadili najlepších ľudí. Ako sa zdá, nie všetci ministri za svoje výkony zožali slávu a pochopenie verejnosti. Ako hodnotia ich počínanie odborníci a akú známku by im dali?!

V boji s korupciou sú úspešní

Radoslav Štefančík, politológ

+ Dobré je, že sa podarilo uvoľniť ruky policajtom a vyšetrovatelia si môžu robiť svoju robotu bez toho, aby do ich práce zasahovala nejaká politická strana alebo politik. To je vidieť, pretože za mreže sa dostávajú ľudia, pri ktorých by sme si to v minulosti nevedeli predstaviť. A nielenže sa dostávajú za mreže, ale sú dokonca obvinení. Čiže, čo sa týka poľa spravodlivosti, tam táto vláda urobila veľmi veľký krok dopredu.

- Na druhej strane musí táto vláda čeliť otázkam, na ktoré nebola pripravená a ktoré žiadna vláda v minulosti nemusela riešiť, a to je síce situácia s ochorením COVID-19. V tomto prípade zlyháva politická komunikácia predsedu vlády a zlyhávajú aj opatrenia, ktoré vláda prijíma.

Vládu naštrbili konflikty

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

+ Vláde sa toho najviac podarilo v oblasti boja proti korupcii a postihovania tých, ktorí sa dopustili v predchádzajúcom období niečoho, čo bolo evidentne v rozpore so zákonom. Potom, čo sa týka inštitútu právneho štátu, tak tie návrhy, ktoré tam boli predložené a niektoré aj schválené, tiež sa to dá hodnotiť ako úspech. Návrat k euroatlantickej orientácii krajiny bez pochybností na všetkých úrovniach tiež patrí k úspechom.

- Do činnosti tejto vlády zasiahol faktor, s ktorým málokto pred voľbami počítal. Tam je už pôsobenie vlády rozpačité. Na jednej strane museli riešiť veľa triviálnych úloh, ale myslím si, že by situácii prospelo, keby neboli vzťahy jednotlivých strán a ich predstaviteľov neboli také konfliktné. A keby bol predseda vlády oveľa responzívnejší na spätnú väzbu, lebo tam je dosť veľký problém. K spätnej väzbe pristupuje veľmi selektívne a niekedy ju ignoruje.

Kope sám za seba

Igor Matovič (47), Premiér SR - 4

Hodnotí: Ján Baránek, politológ

- Ako plus vidím, že vstúpil do boja s korupciou, nechal voľné ruky policajtom, súdom. Veľkým mínusom je, že do politiky vniesol detinskosť a neprofesionalitu. On vniesol prvok aktivizmu do riadenia, teda kope sám za seba, to sme videli pri tom, ako sa riadila pandémia, keď mnohokrát išiel proti názorom odborníkov a koaličných partnerov. Ďalším mínusom je zahraničná politika, kde sa správa ako slon v porceláne. Pre mňa je nepochopiteľné aj jeho zľahčovanie plagiátorskej kauzy. Bolo to z jeho strany veľmi arogantné.

Rozpaky v pomoci

Richard Sulík (53), minister hospodárstva - 2

Hodnotí: Martin Vlachynský, analytik INESS

- Jasným plusovým bodom je výrazné zosilnenie protibyrokratických aktivít, t. j. vytváranie takzvaných „kilečiek“. Pokrok nastal aj v energetike, kde dlhé roky v reguláciách vládol tvrdý populizmus. Pozitívom je aj to, že minister je osamoteným hlasom, ktorý ostatným vo vláde pripomína, že všetky opatrenia by sa mali merať nákladmi a mali by sme hodnotiť ich účinnosť. V rozpakoch som z poskytovania covidovej pomoci.

Zlá komunikácia

Jaroslav Naď (39), minister inisterobrany - 3

Hodnotí: Radovan Bránik, bezpečnostný analytik

- Výkon nie je zlý, obklopil sa aj ľudmi, ktorí z môjho pohľadu majú kompetenciu. Toto by som považoval za veľké plus. A v tomto smere by som ho hodnotil možno aj jednotkou. Jeho komunikácia je však doslova katastrofálna. Najlepšie by bolo, ak by minister niekedy úplne rezignoval na komunikáciu na sociálnych sieťach. Jeho vyjadrenia totiž často polarizujú spoločnosť. V tomto smere by odo mňa dostal známku 4.

Sporné dosadzovanie postov

Roman Mikulec (48), minister vnútra - 3

Hodnotí: Radovan Bránik, bezpečnostný analytik

- Očakávania boli vyššie, ale pandémia to, samozrejme, zmenila. Treba dať dole klobúk pred hasičmi a policajtmi, luďmi z civilnej obrany, čo sa výkonu týka. Vzhľadom na to, že jednoducho vláda a jej poradné orgány dodnes nenašli optimálny spôsob komunikácie, konania a prijímania rôznych rozhodnutí, tak skôr občanov znepokojujú. Personálne bolo vedenie obsadzované veľmi nesystematicky.To má vplyv na celý rezort.

Mínusy u neho nevidím

Ivan Korčok (56), minister zahraničných vecí - 1

Hodnotí: Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Mínusy tam nevidím. Aj vďaka nemu sme sa vrátili tam, kam patríme, bez akejkoľvek pochybnosti. Tieto pochybnosti sa vyvolávali výrokmi bývalých predstaviteľov bývalej vlády. Ja by som mu dal dnes jednotku. Zastávame postoje zhodné s našimi partnermi v EÚ a našimi spojencami v NATO. Pán minister reagoval na niektoré kľúčové udalosti, na základe ktorých sa dalo vyhodnotiť, kam patríme.

Zánik strednej triedy

Milan Krajniak (48), minister práce, sociálnych vecí a rodiny - 3-

Hodnotí: Ján Baránek, politológ

- Na Slovensku zaniká stredná trieda, to ako minister nemal dopustiť. Tie podmienky pomoci pre podnikateľov či živnostníkov boli nesplniteľné, boli podmiené napríklad tým, že nesmeli mať dlh v Sociálnej poisťovni. Pomoc prichádzala pomaly, veľa ľudí sa dostalo na hranu prežitia. Čo je horšie, nevidím jeho plán, čo bude po korone. Ale to sa netýka len ministra Krajniaka, ale aj ostatných kolegov.

Neplánuje zmeny

Branislav Gröhling (46), minister školstva, vedy - 2

Hodnotí: Robert Chovanculiak, analytik INESS

Počas celého roka sa riešilo prerušenie vzdelávania, jeho nahradenie online vzdelávaním, testovanie detí a rodičov. Za hlavný nedostatok považujem, že nie je naplánovaná žiadna radikálnejšia zmena v školstve. Napríklad zavedením nového typu autonómnych škôl. Mali by sa odstrániť všetky privilégiá, ktoré majú župy pri zakladaní stredných škôl, otváraní prvých tried a vytváraní nových odborov.

Je pomerne nevýrazný

Ján Budaj (69), minister životného prostredia - 2

Hodnotí: Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Má za sebou nejakú minulosť, ktorá sa odvíja od jeho ochranárskych aktivít, vždy sa venoval tejto problematike. Pre mňa však menej viditeľný ako napríklad minister Korčok. Robil však personálne výmeny, ktoré ochranári ohodnotili pozitívne. Myslím si, že patrí k tej menej problémovej časti vlády. Možno až na jednu výnimku, keď išlo išlo vyplatenie dotácie pre pána Kalinského, to bola nepríjemná kauza.

Negatívne hodnotenie

Ján Mičovský (66), minister pôdohospodárstva - 4

Hodnotí: Jana Holéciová, SPaPK

- Nemôžeme hodnotiť pôsobenie ministra Mičovského pozitívne. Nešťastne dal nálepku veľkým poľnohospodárom, že sú zlí, pritom práve veľké poľnohospodárske podniky prioritne vyrábajú pre národ potraviny. Museli sme vyvracať mýty, že – repka nie je žlté zlo. Aj vzhľadom na to je SPPK od októbra minulého roka v štrajkovej pohotovosti.

Nemá jasné ciele

Andrej Doležal (39), Minister dopravy a výstavby - 2

Hodnotí: Marek Modranský, IVD

- Už pri programovom vyhlásení sme tvrdili, že oblasť dopravy nemá jasné ciele. Nebolo povedané, koľko km ciest bude postavených či zrekonštruovaných. Očakáva sa finalizácia zákona o verejnej doprave, ktorý by mal dať pevné základy pre rozvoj a stabilitu sektora verejnej dopravy a služieb pre cestujúcich. Čo sa týka ciest, pokračujú v projektoch a znova netendrujú.

Očakávame reformu

EduardHeger (44), minister financií - 2-

Hodnotí: Radovan Ďurana, analytik INESS

- Je tu väčšia snaha o transparentnosť. Jedinú vec, ktorú urobili a nemuseli urobiť, je zvyšovanie tabakových daní, čiže tieto firmy boli použité na hasenie deficitu. Ako ďalšie negatívum vnímam návrh efaktúry. Je to krok zlým smerom, na výber daní dávame viac ako 300 mil. ročne, čo je dostatočná suma na to, aby FS hľadala podvnodníkov, a nevolil sa prístup, ktorý vidí v každom podnikateľovi potenciálneho vinníka.

Nemá riadiace schopnosti

Marek Krajčí (46), minister zdravotníctva - 5

Hodnotí: Tomáš Drucker, exminister zdravotníctva

- Nie je to zlý človek, ale čo sa týka schopností viesť rezort, tak na to jednoducho nemá, a to dokázal výsledkami v zdravotníctve. To, v akom stave máme druhú vlnu, je výsledkom zlých a neskorých rozhodnutí, a v spôsobu riadenia krízy Mareka Krajčího v spolupráci s premiérom. Najviac mu chýbajú riadiace schopnosti. Problémom je aj personálna politika. Sú tam kamaráti, ľudia s pochybnou manažérskou minulosťou.

Nevie sa vyjadrovať

Veronika Remišová (44), Ministerka investícií, reg. rozvoja a informatizácie - 4

Hodnotí: Ján Baránek, politológ

- Ona sa od začiatku veľmi dlho zorientovávala v oblasti, ktorú má riadiť. Jej vyjadrenia sú často neprofesionálne. Stále som nepočul ucelenú víziu toho, čo chce robiť. Jej komunikácia je plná poloprávd a nepresností. Spolu s pánom ministrom Mičovským patria k najslabším členom vlády.

Nič o nej nevieme

Natália Milanová (38), ministerka kultúry - bez známky

Hodnotí: Radoslav Štefančík, politológ

Ona sa hodnotí veľmi ťažko, o jej aktivitách sa dozvedáme veľmi sporadicky, chýba z jej strany akýsi pravidelný tok informácií. Ja som sa už v minulosti vyjadril, že vicepremiér Štefan Holý je slepé črevo tejto vlády, nevieme, na čo tam vlastne je. Rovnako je to aj v prípade pani ministerky kultúry. Netušíme prečo je tam práve táto osoba. Z tohto dôvodu ju nemôžem klasifikovať.

Mala odstúpiť

Mária Kolíková (46), ministerka spravodlivosti - 3

Hodnotí: Ján Baránek, politológ

- Nastúpila s odhodlaním. V čase, keď nastupovala, predstavila najucelenejší obraz toho, čo chce v rezorte spraviť. Zvyšok jej kolegov ako keby tápal. Čo sa jej musí vytknúť, je komunikácia pri smrti Milana Lučanského, keď behom pár dní predstavila niekoľko verzií toho, ako sa to stalo. To by sa nemalo stávať a v tomto prípade mala platiť politická kultúra a mala odstúpiť. Negatívom je aj to, že presadila, že Ústavný súd nemôže posudzovať ústavné zákony.