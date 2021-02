Sebinko († 3) zomrel pred štyrmi rokmi, rodičia dodnes bojujú so žiaľom: Synček im poslal z neba znamenie!

Okamih radosti po dlhých mesiacoch bolesti. Po strate prvorodeného milovaného synčeka Sebinka († 3), ktorý podľa prokurátora zomrel v nitrianskej nemocnici vinou zdravotníckeho personálu, prežívali jeho rodičia nevýslovný smútok.

Žiaľ v rodine prednedávnom zmiernil príchod synčeka, ktorého mama Dominika (26) priviedla na svet v ružinovskej nemocnici v Bratislave. V momente, keď jej do rúk položili krásneho a zdravého Mateja, ledva udržala slzy šťastia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Matejko prišiel na svet cisárskym rezom. „Narodil sa ráno o 9.41 hod. s mierami 3 160 g a 49 cm. Porodila som v nemocnici v Ružinove s úžasným personálom, všetci ma veľmi psychicky podržali, nakoľko som počas pôrodu prežívala traumu zo smrti Sebinka. Veľmi si vážim ich ľudskosť, prístup k nám a odbornosť. No najmä to, že mi vložili do rúk krásne zdravé dieťa,“ prezradila pyšná a šťastná mamina Dominika. Matej bude rovnako ako sestrička Elizabet (3) nosiť priezvisko Sebinko, ktoré si rodičia nechali zmeniť po smrti ich prvorodeného synčeka.

Sebinka koncom januára 2017 prijali do Fakultnej nemocnice v Nitre pre zvýšenú hladinu cukru. Po pár hodinách sa však jeho stav dramaticky zhoršil a modrooký anjelik zakrátko nečakane zomrel. Užialení rodičia sú presvedčení, že za smrť ich synčeka je zodpovedný personál nitrianskej nemocnice. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou následne zistil niekoľko závažných pochybení a nemocnica dostala pokutu. Smutný prípad má dohru na súde, pretože prokurátor obžaloval dve lekárky a dve zdravotné sestry z prečinu usmrtenia.

Pojednávanie sa začalo vlani v októbri a naposledy vypovedala práve Sebinkova mama Dominika. O tom, ako milovaný synček zomrel a o jeho posledných hodinách, sa jej nerozprávalo ľahko. „Je hrozné to celé rozoberať, znova prežívať a ony tvrdia, že sú nevinné. Ja však viem, že to, čo je v obžalobe, je pravda a snažím sa veriť, že bude aj spravodlivé rozhodnutie súdu. Neviem, ako mám opísať, keď počúvam, ako sa niekto cíti nevinný a výsledok liečby je, že moje dieťa je v hrobe,“ uzavrela Dominika s tým, že na Sebinka bude navždy spomínať s láskou v srdci.