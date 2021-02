Šéf Inštitútu Roberta Kocha radí ľuďom, aby sa dali zaočkovať: Bez vakcíny sú ohrození všetci

Riaditeľ Inštitút Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler apeloval v piatok v Berlíne na občanov Nemecka, aby sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Naliehavosť svojej výzvy zdôraznil poukázaním na to, že britský variant koronavírusu B1.1.7 sa šíri rýchlejšie, je oveľa nákazlivejší a nebezpečnejší, pričom sa to týka všetkých vekových kategórií. "To boj proti pandémii ešte viac sťažuje," zdôraznil šéf RKI.

"Kedykoľvek nám bude ponúknuté očkovanie, nechajme sa očkovať. Očkovanie chráni, je našou priamou, spoločnou cestou z pandémie. Existujú skutočne vynikajúce nové údaje z iných štátov, ktoré účinok všetkých dosiaľ povolených očkovacích látok jednoznačne potvrdzujú," povedal Wieler.

Približne dva mesiace po spustení vakcinácie zaočkovali doteraz v Nemecku približne 5,7 milióna ľudí. Na základe údajov RKI prvú dávku dostalo 4,5 percenta obyvateľov, druhú 2,4 percenta. Najvyšší počet zaočkovaných za jeden deň pripadol tento týždeň na stredu, keď vakcínu dostalo 167.999 ľudí.