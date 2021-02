Matovič nechal kritický bod na ministerke Kolíkovej: Čo by nás čakalo bez núdzového stavu

Dráma do poslednej chvíle.

Po niekoľkých mesiacoch, čo ministri predlžovali núdzový stav bez odporu parlamentu aj poslancov, narazili na problém. Niektorí koaliční poslanci vopred ohlasovali, že cez nich prísne podmienky, ako sú zákaz vychádzania či radikálne obmedzenia, neprejdú. V parlamente tak v stredu začali diskutovať o tom, či núdzový stav vláde schvália, alebo sa vyberieme českou cestou, kde to tamojšiemu premiérovi poriadne sťažili.

Naši susedia pritom sú na tom veľmi podobne ako Slováci. Ich čísla prekonávajú rekordy a snaha zlepšiť situáciu naráža na nerešpektovanie pravidiel, ale aj obštrukciu zo strany poslancov. Tí pred pár týždňami odmietli pokračovať v predlžovaní núdzového stavu, ktorý navrhoval premiér Andrej Babiš. Odôvodňovali to nejasným plánom vlády, ktorá po­dľa nich pri pandémii zlyhala. Situáciu tak museli riešiť s pomocou šéfov jednotlivých krajov, ktorí napokon požiadali o vyhlásenie núdzového stavu sami. Podobná situácia nastala aj na Slovensku.

Zatiaľ čo koaliční ministri na začiatku februára bez odporu schválili predĺženie núdzového stavu o 40 dní, poslanci sa začali búriť.Do posledného momentu však nebolo jasné, či sa na odsúhlasenie krízového režimu nájde dostatok hlasov v parlamente.

Varoval pred tým aj jeho šéf Boris Kollár: „Budeme mať asi problém dať 76 koaličných poslancov, takže budeme to naozaj počítať, a keď to vyjde, tak to bude naozaj veľmi tesné.“ Problémom bolo viacero poslancov v karanténe alebo s ochorením na koronavírus. Tentoraz si totiž poslanci nechceli zopakovať rošádu z konca minulého roka, keď hlasovali niektorí z nich za igelitom.

Väčšina v koalícii za

Počas stredy však jednotlivé kluby avizovali, že budú hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Stále však bolo otázne, či to bude dostatok. Opozičný Smer-SD a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho už avizovali, že núdzový stav nepodporia. „Väčšina poslancov klubu Za ľudí je pripravená podporiť núdzový stav,“ povedala šéfka klubu Jana Žitňanská. Minister zo Sme rodina Milan Krajniak tvrdil, že poslanci Sme rodina budú hlasovať tiež za predĺženie.

„Vláda schválila dokument o núdzovom stave, kde boli zapracované aj odpovede na otázky, ktoré mali poslanci z hnutia Sme rodina,“ uviedol. Ďalšia z koaličných strán SaS tiež avizovala podporu. „Stotožňujeme sa s názorom, že pandemická situácia je kritická. Súhlasíme s vládou, že opätovné predĺženie núdzového stavu je legitímnym a nevyhnutným krokom,“ odôvodnila poslankyňa Anna Zemanová. Za SaS však vylúčila, že by súhlasili s predlžovaním núdzového stavu do zaočkovania 60 až 80 percent populácie.

Takáto veta sa objavila vo vládnom odôvodnení: „Kolektívnu imunitu dosiahneme približne pri zaočkovaní 60 - 80 % populácie. Až po dosiahnutí kolektívnej imunity môžeme hovoriť o návrate do normálu, keď už núdzový stav nebude potrebný,“ napísali od Matoviča.

Emotívna Kolíková

Do parlamentu prišla núdzový stav obhajovať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Opozícia aj koalícia vláde však vyčítali, že to nechali na ňu a neukázal sa Matovič. „Ak nebudeme mať núdzový stav, tak necháme ľudí napospas osudu,“ presviedčala poslancov Kolíková s tým, že bez neho by vláda stratila mandát k tomu, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na boj s pandémiou koronavírusu.

„S ohľadom na to, že samotný núdzový stav znamená vážny zásah do základných práv a slobôd, sme sa bližšie zaoberali aj pripomienkami poslancov, s ktorými som sa aj ja, ako predkladateľka návrhu, rozprávala,“ uviedla. Rozhodnutie o núdzovom stave v stredu nepadlo, parlament sa ním bude ďalej zaoberať vo štvrtok.

Aké by to bolo bez núdzového stavu

- nemohlo by sa zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať

- nemohli by prinútiť zdravotníkov pracovať v nemocnici

- spomalili by sa verejné obstarávania

- prestal by sa vyžadovať negatívny test na koronavírus pri vychádzkach do prírody alebo práce

- podľa vlády by hrozil kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach

- bez neho by nemohli zavádzať opatrenia na obmedzenie slobody pohybu v závislosti od COVID automatu

- sťažilo by to reprofilizáciu lôžok aj otváranie vakcinačných centier

- na pleciach hlavného hygienika by však zostalo, že by mohol vyhláškou nariadiť, aby boli zatvorené obchody či reštaurácie, aj obmedzenie konania hromadných podujatí či omší