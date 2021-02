Módny dom Gucci si zo všetkých vystrelil: Predávajú vlastné fejky

Imitácia alebo nie? V žiadnom prípade.

Módny dom Gucci si v novej kolekcii FAKE a NOT vystrelil zo všetkých výrobcov imitácií. Ako to už býva zvykom, za originál si nadšenci siahnu hlboko do vreciek.

Porážajú napodobiteľov v ich vlastnej hre. Hoci sa hovorí o kopírovaní vecí ako o istej forme poklony, skutočným módnym návrhárom to nerobí dobre. A problém s tým má aj taliansky módny guru Gucci, ktorého značka je častým terčom podvodníkov. Teraz sa mu s nimi podarilo bravúrne vybabrať.

Jeho dizajnéri na 14 kúskov z novej kolekcie pridali výrazné vtipné nápisy FAKE a NOT, teda podvrh z jeden strany, a nie z druhej. Kolekcia obsahuje klasický dvojfarebný pás, ktorý bol prvýkrát predstavený v 80. rokoch. Práve tento motív sa stal populárnym medzi napodobiteľmi. Rozdiel sa však vždy preukáže až pri platbe. Nové originálne „imitácie“ sa cenovo pohybujú v rozmedzí od niekoľko stoviek do závratných 3-tisíc eur.

Gucci už v roku 2017 vtipne poukazoval na falošné imitácie. Urobil to tak, že svoje logo zámerne vytlačil ako Guccy, keďže kópie majú častý problém s pravopisom.

Gucci

Vznik: 1921

Sídlo: Florencia, Taliansko

Počet pobočiek: 487

Hodnota: 18,5 mld. €