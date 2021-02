Obyvatelia sú nešťastní: Banksyho dievčatko vytrhli zo steny domu

Vytrhli ho zo steny. Dievčatko, ktoré na hula-hop použilo plášť bicykla, zmizlo.

Reč je o maľbe streetartového umelca Banksyho, ktorý ju v októbri namaľoval na budovu v anglickom meste Nottingham. Jej majiteľ ju totiž predal zberateľovi za 6-cifernú sumu.

Po dievčatku zostala len diera v stene. V skorých ranných hodinách ju v stredu prišli odstrániť robotníci zo špecializovanej spoločnosti. Následne ju uložili do dodávky. Majiteľ budovy, ktorá sídli na Rothesay Avenue, ju predal zberateľovi menom John Brandler. Ten podľa vlastných slov dielo anonymného umelca Banksyho odkúpil za šesťmiestnu sumu, no za koľko presne neuviedol.

„Keby som ju nekúpil a neodstránil, do dvoch rokov by tam vôbec žiadny Banksy nebol,“ komentoval Brandler. Hoci bola prekrytá plastovým obalom, dostávala sa pod ňu vlhkosť. Tá sa tým nemala ako dostať von, čo by viedlo k jej zničeniu.

Maľba mieri do Škótska na renováciu. Jej nový majiteľ ju plánoval zaradiť do streetovej exhibície v múzeu Moyse‘s Hall Museum v mestečku Bury St. Edmunds. Bolo by však podľa neho milé, ak by celú šou priniesli späť do mesta. Jeho obyvatelia sú však zo situácie nešťastní. Rozhodnutie majiteľa budovy rešpektujú, no považujú za veľkú škodu, že Nottingham prišiel o svojho Banksyho.

Banksy v dražbe

Devolved Parliament (2009) – 11,5 milióna €

Show Me The Monet (2005) – 8,7 milióna €

Forgive Us Our Trespassing (2011) – 7,2 milióna €

Mediterranean Sea View (2020) – 2,5 milióna €

Sorry The Lifestyle You Ordered Is Currently Out Of Stock (2008) – 2 milióny €