Vlhová o krátkom pobyte na Slovensku: Doma si musím dávať pozor na jednu vec!

Chvíle neistoty pre slovenských fanúšikov. Petra Vlhová (25) utrpela v pondelok počas tréningu na domácom svahu v Jasnej nepríjemný pád. Slovenská lyžiarska hviezda si poranila tvár i zuby a dokonca aj krvácala! Ako sama priznala, z kopca musela utekať rovno k svojmu zubárovi.

Práve v Jasnej sa čerstvá dvojnásobná strieborná medailistka z majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní pripravovala začiatkom týždňa na ďalšiu časť sezóny, no nešťastná náhoda všetko zmenila. „Spadla som na vnútornú lyžu. To by bolo ešte v pohode, ale v podstate som sa šúchala ešte do ďalšej brány. Dala som si pred seba ruky, ale ako som sa šmýkala, narazila som rukami do zubov a tváre. Bolo tam trošku krvi, ale ináč v pohode. Musela som utekať k svojmu zubárovi, lebo som mala zuby v inej pozícii, ale našťastie sú celé. Mám teraz chránič na zuby. Mohlo to dopadnúť aj horšie. Idem momentálne trochu aj cez bolesť, pretože cítim nos aj zuby, ale nie je to niečo, čo mi zabráni lyžovať. Čo na to povedať... Mala som dva dni na trénig, chcela som to využiť naplno,“ opísala situáciu Vlhová, ktorá musí pred domácim Svetovým pohárom v Jasnej (6. - 7. marca) ešte absolvovať troje preteky v talianskom stredisku Val di Fassa.

„Úprimne, zatiaľ Jasnú neriešim, lebo ma ešte čakajú náročné zjazdy a super G, tak­že hlavou som úplne inde. Odlietam totiž do Talianska, kde mám už v stredu tréning. Vo štvrtok tiež. V piatok, sobotu a v nedeľu sú preteky. Následne sa po nich vrátim na Slovensko a budem tu už celý týždeň. Na Jasnú sa však teším, škoda len, že to bude bez divákov. Je mi to ľúto, pretože podľa mňa by tento rok prišlo viac ľudí, ako to bolo roky dozadu. Bohužiaľ, takáto je situácia, Ja sa teším, že môžem vôbec pretekať,“ dodala Vlhová.

Celkovo však svoj krátky pobyt doma hodnotí napriek pádu pozitívne. „Po náročných majstrovstvách sveta som potrebovala chvíľu pre rodinu a podobné veci. Prišla som na iné myšlienky. Vždy sa teším, keď môžem prísť domov. Ale musím si dávať pozor, aby som sa neuvoľnila až príliš. Stále mám na pamäti, že sezóna je ešte dlhá a mám pred sebou viaceré preteky. Takže nepoľavujem ani náhodou,“ uzavrela Vlhová.