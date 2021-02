USA rozhnevala séria útokov v Iraku: Irán ponesie zodpovednosť, odkazujú

Spojené štáty v pondelok vyhlásili, že Irán ponesie zodpovednosť za svojich irackých spojencov, ktorých raketový útok zasiahol oblasť so sídlom amerického veľvyslanectva v Bagdade, ale Washington sa nenechá vtiahnuť do eskalovania situácie. Vyhlásil to hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price.

Podľa tlačovej agentúry AFP povedal, že Spojené štáty "rozhnevala" najnovšia séria útokov v Iraku. Zároveň zdôraznil: "Zariadime, aby Irán niesol zodpovednosť za konanie svojich spojencov, ktorí útočia na Američanov a zastupujú pritom záujmy Iránu". "Určite sa nebudeme okolo seba oháňať a riskovať eskaláciu, ktorá iba nahrá Iránu a prispeje k jeho pokusom o ďalšiu destabilizáciu Iraku," vysvetlil Price novinárom. Na prísne stráženú Zelenú zónu v irackej metropole, kde sa nachádza aj veľvyslanectvo USA, mierilo v pondelok niekoľko rakiet. Ide už o tretí útok za posledný týždeň, ktorý mieril na západné diplomatické, vojenské alebo komerčné objekty po celom Iraku. Posledné mesiace pritom vládol relatívny pokoj. Najmenej dve rakety dopadli v pondelok k hranici Zelenej zóny, kde majú sídla okrem amerického aj ďalšie západné veľvyslanectvá. Informovali o tom iracké bezpečnostné služby. Útok nebol naplánovaný tak, aby rakety zasiahli priamo americkú diplomatickú misiu, vysvetlil bezpečnostný zdroj pre AFP. Najmenej jedna raketa však zasiahla sídlo irackej Národnej bezpečnostnej služby neďaleko americkej diplomatickej misie a poškodila niekoľko zaparkovaných áut. Najmenej jedna strela dopadla do blízkej obytnej štvrte a poškodila niekoľkoposchodový parkovací dom. Koalícia pod velením USA je v Iraku rozmiestnená od roku 2014 a pomáha tam miestnym bezpečnostným silám bojovať proti džihádistom, ale takisto riadi vojenskú základňu blízko americkej ambasády.