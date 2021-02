Otec ju znásilňoval trikrát do dňa, po 16 rokoch sa rozhodla: Krvavá pomsta tyranovi!

Bola ešte malá, keď sa odštartovali jej najhoršie životné muky. Cheryl Cuccio (48) z Long Islandu bola od 10 do 16 rokov znásilňovaná vlastným otcom.

Ako píše The Sun, v súčasnosti už 48-ročná Cheryl sa podelila svetu so svojím životným príbehom. Ten by sa dal prirovnať k najhošej nočnej more. Jej otec, ktorý bol vysoký 187 centimetrov a vážil 146 kíl, ju znásilňoval trikrát do dňa. "Nedalo sa mu povedať nie. Nedalo sa s tým bojovať. Čím viac som bojovala alebo odmietala ho, tým viac by bol nahnevaný alebo by ma udrel päsťou alebo dal facku," opísala hrôzostrašné momenty. Časom dospela do štádia, kedy mu jednoducho dovolila vykonať najohavnejšiu vec. Ak by sa opäť bránila, tým viac by to bolelo.

Chceryl spolu s manželom Robom napísala knihu o jej osobnom pekle. V publikácii Incest, Murder and a Miracle sa ľudia môžu dočítať o nechutných zverstvách, ktoré znášala už od desiatich rokov. Bolo to práve obdobie, kedy jej mamu Cathleen hospitalizovali v nemocnici kvôli problémom s obličkami. Krátko nato jej začal venovať viac pozornosti, než by bolo zdravé. Príliš jej prejavoval náklonosť aj počas cesty do nemocnice a rovnako pri návrate domov. Cheryl bola vtedy malá, neuvedomovala si, že je na tom niečo zlé. Neskôr jej to však bolo naozaj nepríjemné a nemala z toho dobrý pocit. Obavy sa ale naplnili a vypuklo to najhoršie. Písal sa rok 1985. V tom období bola jej mama už mŕtva a o svojej traume nedokázala s nikým hovoriť. "Stále mi hovoril, že by mi nikto neuveril," povedala Cheryl. A čo bolo horšie, vyhrážal sa jej, že ak nenaplní jeho zvrátené požiadavky, presunie sa na jej sestru JoAnn.

V decembri 1985 sa priznala svojmu vtedajšiemu priateľovi Robovi. Každodennou nočnou morou si prechádzala až do 16 rokov, kedy učinila jedno z najvážnejších rozhodnutí vôbec. Najala si nájomného vraha. Zvráteného otca zabil jej spolužiak Sean Pica, ktorý si za to vyžiadal 1 000 dolárov (822 €). Cheryl nevedela s istotou povedať, či to naozaj spraví, no potom nadišiel osudný deň. Na začiatku februára 1986 zbadala, ako jej mŕtvy otec leží na zasneženej príjazdovej ceste. V hrudníku mal päť strelných rán. Týždeň po vražde polícia zatkla Cheryl, Roba a Seana, všetci sa k činu priznali. Sean dostal trest odňatia slobody na 24 rokov, Rob dostal podmienku a Cheryl sedela šesť mesiacov.

Ubehlo množstvo rokov a Cheryl je v súčasnosti šťastne vydatá za Roba. Ten bol pri nej celý čas a v roku 2012 mu aj ona zachránila život. Dostal infarkt, polhodinu nemal žiadny pulz. Lekári to s ním už chceli vzdať, ale Cheryl nie. Napokon sa opäť prebudil. Spoločne majú dve dospelé dcéry. Hoci sa jej život dal dokopy, ešte stále máva nepríjemné záblesky z minulosti. Stretla sa už s 500 obetiami sexuálneho zneužívania a povedala im len jedno: "Zneužívanie a incest ich nedefinujú. Nemusí to zruinovať ich život. Je tu oveľa viac dobrého." Len to jednoducho nemôžu vzdať.