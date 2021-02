Patrik sa po vražde mamy stará o 4 súrodencov: Za 26 centov mi hrozia 2 roky basy!

Patrikovi Korovi (17) hrozia v súčasnom núdzovom stave dva roky väzenia za škodu 26 centov!

Nad osadou v Richnave pri Gelnici totiž vyrúbal haluzinu a chytili ho policajti. Chcel prikúriť svojim štyrom súrodencom, o ktorých sa stará s priateľkou. Žijú bez rodičov. Ich otec Erik (38) si po vlaňajšej vražde mamy Nataše († 36) odpykáva 20-ročný trest.

Patrik býva na hornom konci osady a Novému Času sa bez okolkov priznal: „Teraz už viem, že som to nemal urobiť a veľmi to ľutujem. Deťom však bola zima a najmenšia sestra nemá ešte ani tri roky. Volá sa Dominika a okrem nej sa s frajerkou Denisou (16) staráme aj o ďalších mojich súrodencov - Ľubomíru (7), Kristiána (10) a Natašu (13). Mama, tiež Nataša, je už, žiaľ, po smrti, lebo vlani ju otec v zlosti nožom zavraždil. Zakopal ju a vy­šlo to najavo až neskôr. Teraz už skoro rok sedí v base... Dostal 20 rokov, no bodaj by tam zostal aj dlhšie!“

Vyťal topole

Patrik nám opísal, ako ku krádeži dreva došlo. „S dvoma kamarátmi sme išli do lesa na haluzinu. Mal som aj sekeru a keď sme sa vracali aj so zhruba desiatimi metrovými polienkami, prichytila nás hliadka. Povedali, aby som podpísal papiere a že pôjdem na výsluch. Sľúbili vrátiť sekeru a keď zaplatím dlh, vraj z toho nič nebude. Nemyslel som, že sa to takto zle skončí. Drevo mi vzali a na krku mám súd,“ povedal Patrik, ktorý dovŕši plnoletosť v polovici apríla a teraz má veľký problém, hoci urbariátu spôsobil minimálnu škodu - 26 centov.

Polícia ho za vyrúbanie štyroch topoľov osikových obvinila z trestného činu krádeže. „Stalo sa to v lesnej lokalite Petrova hora v katastri Kluknavy. Svojím konaním spôsobil Spoločným urbárskym lesom Richnava škodu 0,26 eura. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová.