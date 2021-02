Diváci na štadiónoch ešte túto sezónu? Angličania už majú konkrétny dátum

V záverečnom kole aktuálneho ročníka anglickej futbalovej Premier League možno príde na štadióny 10.000 divákov.

Podľa britskej vlády by mohla 17. mája nastať tretia fáza uvoľňovania pandemických opatrení, ktorej súčasťou je aj otvorenie športovísk.

Sezóna 2020/2021 v najvyššej anglickej futbalovej súťaži sa skončí 23. mája, pripomenula agentúra AP. Na štadióny s kapacitou viac ako 40.000 miest bude môcť prísť 10.000 divákov a menšie sa naplnia z jednej štvrtiny. Ďalšie európske krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko zatiaľ neoznámili možný termín návratu divákov na štadióny.

Od záveru marca by sa v Anglicku taktiež opäť mohli rozbehnúť všetky súťaže v športových odvetviach v exteriéroch. Ako v pondelok informoval člen britskej zodpovedný za očkovanie Nadhim Zahawi, týkať by sa to malo aj futbalu, golfu, či tenisu a u všetkých týchto športov súťaží dospelých aj mládeže. Ešte v pondelok večer by mal premiér Boris Johnson predstaviť plán uvoľňovania opatrení zavedených na boj proti pandémii koronavírusu.