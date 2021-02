Sátorovec Lehel Horváth na súde: K vraždám ani nemukol, ticho však nezostal

Lehel Horváth, člen zločineckej skupiny sátorovcov, ktorý čelí obžalobe z piatich vrážd, odmietol v pondelok pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku vypovedať ku skutkom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Moje ústavné práva boli porušené. Dúfam, že zákon nie je prokurátor, ale zákon zaručuje štát. Chcem požiadať, aby ma súd oslobodil spod obžaloby," uviedol Lehel Horváth.

Podľa neho zároveň nezákonne a na základe krivých svedectiev je vo väzbe už 36 mesiacov. Požiadal senát ŠTS o prepustenie z väzby. "V roku 2016 som sám od seba všetky vraždy, ktoré sa teraz prejednávajú, pomohol objasniť. Bez mojej pomoci by neboli vypátrané, objasnené. V roku 2016 som pomohol objasniť ešte jednu vraždu, ktorú spáchal Ľudovít Sátor a Juraj Bugár," zdôraznil obžalovaný. Za zločineckú skupinu označil práve orgány činné v trestnom konaní. Kritizoval, že voči nemu svedčia masoví vrahovia skupiny, ktorých za početné vraždy odsúdili len na 22 rokov.

Lehel Horváth, považovaný za hrobára skupiny, odmietol v pondelok dopoludnia uzavrieť dohodu o vine a treste s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Obžalovaný je okrem vrážd zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny, krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými je aj bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, k vražde ktorého sa Lehel Horváth v roku 2010 priznal. Sátorovo telo sa doteraz nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.

Do väzby Lehela Horvátha poslal v apríli 2020 Najvyšší súd SR. Minulý rok ho Okresný súd v Trnave zbavil obžaloby, podľa ktorej mal spolu so synom napadnúť svoju manželku a hodiť ju do klietky k levici. Krajský súd v Trnave ešte vo veci odvolania nerozhodol