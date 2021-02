V priebehu niekoľkých hodín vybuchli motory na dvoch lietadlách: Rozpadli sa dva boeingy!

Výbuch motora, vynútené núdzové pristátie a vydesení obyvatelia pokojného predmestia, ktorým zrazu v záhradkách pristáli neidentifikovateľné obrovské kovové predmety.

Už to by stačilo na opätovné rozvírenie diskusie o bezpečnosti lietadiel boeing. Ešte šokujúcejšie je však to, ak v rozmedzí niekoľkých hodín príde hneď k dvom takýmto haváriám. K prvej havárii prišlo v sobotu Holandsku, kde krátko po štarte nahlásila technické problémy posádka nákladného lietadla Boeing 747 smerujúceho z Maastrichtu do New Yorku.

Predtým, než stihla núdzovo pristáť v meste Liége, ešte počas letu vybuchol a začal horieť jeden zo štyroch motorov. Jeho časti popadali na zem a vydesili obyvateľov malej obce Meerssen. Jeden z nich si našiel časť vrtule zapichnutú v karosérii auta, iní objavili obrovské súčiastky vo svojich záhradkách. Staršia pani utrpela zranenie hlavy. Zranené je aj malé dieťa, ktoré sa začalo hrať s jednou zo spadnutých súčiastok.

Denver, USA - Boeing 777

Len o niekoľko hodín nato došlo k takmer úplne totožnej havárii aj nad americkým Denverom. Lietadlo Boeing 777 s 231 cestujúcimi a desiatimi členmi posádky, ktoré mierilo do Honolulu, sa z technických príčin otočilo naspäť do Denveru. Práve keď pilot oznamoval cestujúcim, že stroj musí núdzovo pristáť, otriasol lietadlom obrovský výbuch. Aj v tomto prípade explodoval jeden z motorov. Jeho časti popadali do záhradiek obyvateľov predmestia Broomfield, vzdialeného štyri kilometre od centra Denveru. Jeden z obyvateľov si napríklad našiel tesne pred vchodom do svojho domu obrovskú kovovú obruč z motora. Polícia vyzýva obyvateľov, aby so spadnutými predmetmi nijako nemanipulovali, pretože môžu pomôcť v objasnení toho, čo sa stalo.