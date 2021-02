Viaceré krajiny hlásia významné úspechy v boji proti COVID-19: Briti sa tešia, z najhoršieho sú vonku

Po mesiacoch dramatických a bezútešných správ súvisiacich s pandémiou koronavírusu sa zdá, že konečne sa blýska na lepšie časy. Aspoň v niektorých krajinách.

Konkrétne v tých, ktoré si môžu dovoliť hromadnú a expresne rýchlu vakcináciu svojho obyvateľstva a zároveň berú tento problém už dlhé mesiace vážne. Viaceré štáty hlásia, že už o niekoľko mesiacov budú mať vakcínu k dispozícii všetci, ktorí o ňu prejavia záujem.

Británia: Deadline je koniec júla

Britský premiér Boris Johnson cez víkend vyhlásil, že najneskôr do 31. júla bude vakcína proti koronavírusu k dispozícii všetkým dospelým obyvateľom. Doteraz sa v tejto súvislosti hovorilo o septembri, vakcinácia však postupuje úspešne, a tak si vláda môže stanoviť aj oveľa ambicióznejšie ciele. Zároveň by už do 15. apríla mali byť zaočkovaní všetci záujemcovia z vekovej skupiny nad 50 rokov.

Nemecko: Problémy s vakcínou od AstraZeneca

Nemecko má o niečo menej ambiciózny plán. Všetkých dospelých záujemcov o vakcínu by chcelo uspokojiť najneskôr v septembri. Aj tento plán má však svoje úskalia. Platil by len v prípade, ak ľudia nebudú odmietať vakcíny od firmy AstraZeneca. Tie mnohí nechcú, pretože podľa aktuálnych údajov sú menej spoľahlivé ako vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech či od firmy Moderna.

Izrael: Vláda bezprecedentne otvára krajinu

Pozíciu svetového premianta v boji proti koronavírusu si stále s prehľadom drží Izrael. Vláde sa podarilo zaočkovať už takmer celú dospelú populáciu. V nedeľu sa po celej krajine opätovne otvorili mnohé obchody a prevádzky, ktoré boli dlhé týždne či mesiace zavreté. Do mnohých z nich však môžu vstúpiť len majitelia takzvaných zelených pasov, teda ľudia, ktorí majú za sebou už obe dávky vakcíny.

Česko: Núdzový stav sa tak skoro neskončí

Menej optimistické správy prichádzajú zo susednej Českej republiky, kde sa s koronavírusom ešte nepodarilo zatočiť tak, ako v niektorých iných európskych krajinách. Česká vláda preto cez víkend rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalšie dva týždne. Naďalej bude platiť aj zákaz nočného vychádzania. Niektoré opatrenia sa, naopak, už postupne uvoľňujú. Knižnice môžu napríklad začať fungovať cez výdajné okienka.